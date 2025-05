Passageiros de ônibus entram em pânico durante assalto na Av Brasil até rendição de suspeitos; vídeo

A- A+

Passageiros de um ônibus do tipo frescão entraram em pânico durante um assalto ocorrido na manhã desta quarta-feira na Avenida Brasil, altura de Irajá, na Zona Norte do Rio. Dois homens — um deles armado — entraram no coletivo e pegaram bens das pessoas. Uma equipe do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE) flagrou a ação. Os passageiros, então, passaram a pedir que os suspeitos se entregassem.

Um vídeo mostra o desespero no ônibus. Aos gritos, as pessoas pediam que os homens saíssem do coletivo. "Se entrega, se entrega, se entrega", gritou um homem. Outro disse: "A polícia está aqui com fuzil na frente". Uma mulher chegou a tentar acalmar a dupla, dizendo que os policiais não atirariam.



Veja o vídeo:

Momento da abordagem policial ao ônibus que estava sendo assaltado por dois ladrões na Avenida Brasil, na manhã de hoje. pic.twitter.com/YgxW5qCPdt — PEGAVISÃO RJNEWS (@pegavisaorjnews) May 7, 2025

Os suspeitos acabaram se entregando aos PMs, que cercaram o ônibus. De acordo com a assessoria de imprensa da corporação, com a dupla foram recuperados nove telefones celulares e foi apreendido um revólver. Os presos foram levados para a 38ª DP (Brás de Pina).

