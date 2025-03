Passageiros desembarcam pela asa de avião após motor pegar fogo no aeroporto de Denver; vídeo

A- A+

O motor de um avião da American Airlines pegou fogo no Aeroporto Internacional de Denver, depois que a aeronave foi desviada para lá, na noite dess quinta-feira. As informações são da CNN. O incidente forçou os passageiros a desembarcar pela asa da aeronave, enquanto a fumaça envolvia o avião.

Um vídeo de dentro do aeroporto mostra dezenas de passageiros saindo da aeronave e parados na asa do avião enquanto a fumaça enchia o ar.





Os passageiros a bordo do voo 1006 da American Airlines foram evacuados, de acordo com uma fonte do governo. O voo, a caminho de Dallas-Fort Worth de Colorado Springs, pousou em Denver por volta das 17h (horário local), mostram dados da FlightAware.com.

Seis tripulantes e 172 passageiros desembarcaram da aeronave Boeing 737-800 depois que o motor do avião pegou fogo no aeroporto de Denver, disse um porta-voz da American Airlines à CNN, em um comunicado.





Passageiros do voo da American Airlines deixaram a aeronave às pressas pela asa do avião Foto: Reprodução de vídeo

A tripulação e os passageiros foram realocados para o terminal do aeroporto, de acordo com o comunicado. "Agradecemos aos membros da nossa tripulação, equipe DEN e socorristas por sua ação rápida e decisiva com a segurança de todos a bordo e no solo como prioridade", disse a companhia aérea.

O avião pousou no portão C38, onde pegou fogo, disse um porta-voz do Aeroporto Internacional de Denver à CNN. O fogo foi extinto, todos os passageiros foram evacuados e não houve feridos, disse o porta-voz.

