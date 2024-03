Passageiros e piloto ficam 'traumatizados' após homem cair de balão, na Austrália

A- A+

Passageiros e o piloto de um balão ficaram "traumatizados" após um homem cair da aeronave, que fazia um passeio pelos céus de Melbourne, na Austrália, na manhã desta segunda-feira. Diferentes órgãos australianos, como a Polícia do estado de Victoria e a Autoridade de Segurança da Aviação Civil, investigam o caso.

A queda aconteceu cerca de 30 minutos após o início do voo do balão. O corpo foi encontrado pela polícia em uma área residencial, e o balão conseguiu pousar com segurança. Segundo a polícia, que irá ouvir o piloto e os demais passageiros, o caso não está sendo tratado como morte suspeita.

"Os passageiros e o piloto estão compreensivelmente traumatizados por esta tragédia e a operadora está providenciando apoio psicológico e aconselhamento para todos os afetados”, diz uma nota divulgada pela Indústria Nacional de Balões de Ar Quente Comercial e pela Federação Australiana de Balonismo, após o acidente.

"As cesta dos balões de ar quente são projetadas com segurança em mente, especificamente para evitar que os passageiros caiam acidentalmente", diz ainda o documento, segundo a emissora australiana ABC.

Veja também

RESGATE Recém-nascido é abandonado nas margens da BR-104 em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco