Passageiros enfrentam longas filas e ônibus cheios no sexto dia da greve dos rodoviários

A Região Metropolitana do Recife entra no sexto dia da greve dos rodoviários. Os profissionais reivindicam melhores condições de trabalho, reajuste de salário, ticket refeição e gratificação. A movimentação nos principais terminais de ônibus da capital é alta, nesta segunda-feira (31).

No TI Macaxeira, Zona Norte do Recife, a quantidade de passageiros só aumenta. A reportagem da Folha de Pernambuco presenciou o momento em que chegou um coletivo da linha TI Barro. Os usuários se aglomeraram para ver quem ia entrar primeiro no veículo, que já estava lotado.

A cuidadora Rosária Gaspar esperava pelo ônibus no TI Barro/Macaxeira. Mesmo com o veículo que chegou, como relatado acima, ela não entrou, porque não tinha mais espaço. Foram mais de 40 minutos por uma espera frustrada.



"Eu vim de Igarassu. Ninguém aguenta mais. Eu espero que resolvam esse problema, porque a gente não pode ficar nessa situação. Eu dependo do trabalho, mas, também, meu patrão depende de mim. Durante os outros dias de greve, eu tive que dormi no trabalho", explicou.

Se a situação é ruim para quem vai trabalhar, imagine para quem começa hoje. Este é o caso de Reginaldo Roberto, que precisava de um transporte até o bairro da Imbiribeira. É quase uma hora para chegar lá. Ele conta a indignação em mais um dia de caos.



"O usuário é sempre o mais prejudicado nessa situação, por conta dos empresários. É a passagem se tornando mais cara e a gente não tem aquele conforto no ônibus, aí é complicado. A maioria dos ônibus era para ter ar condicionado, e a gente não tem aquele privilégio. Eu acredito que, se a população pedir da forma correta, os empresários vão conseguir resolver a situação", afirmou.

