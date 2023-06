A- A+

Atraso Passageiros enfrentam transtornos após cancelamento de 16 voos devido às chuvas no Recife O Aeroporto Internacional do Recife teve embarques e desembarques suspensos por causa das chuvas

Em decorrência das fortes chuvas que acometem a capital pernambucana desde a manhã desta quarta-feira (14), 16 voos foram cancelados no Aeroporto Internacional do Recife, na Zona Sul da cidade. Passageiros que tiveram suas agendas comprometidas lotam o local esta noite.

Além dos voos cancelados, 23 foram realocados do Aeroporto Internacional do Recife para outros aeroportos.



O mau tempo na capital, com chuvas fortes e moderadas na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata durante todo o dia, atrapalhou as condições de visibilidade para os pilotos.

Para quem estava em um desses voos, cancelados ou realocados, a dificuldade está sendo não só a espera, mas também o local onde descansar e/ou aguardar sua saída do Recife.

Alguns dos passageiros pegaram cadeiras da praça de alimentação para “descansar” assistindo à pista, sem aviões por volta das 21h desta quarta.

Dormitórios em formato de cabines, que ficam no terceiro piso do Aeroporto Internacional do Recife, são algumas das opções encontradas por passageiros que tiveram seus voos cancelados ou adiados.

O bancário Fábio Andrade (45), natural de Belo Horizonte, saiu do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, às 7h. Ele iria fazer apenas uma conexão no Aeroporto do Recife, às 11h, para depois ir definitivamente para seu destino de férias, Natal (RN).

"Me mandaram para Maceió e ficamos lá mais de uma hora sem saber o que fazer. Ninguém disse nada, apenas que o aeroporto daqui do Recife estava fechado. Tinham idosos, inclusive. Não pagaram almoço nem nada. Os ônibus eram pequenos e tinha mais de mil passageiros esperando", explicou Fábio, que teve seu voo remarcado pela Azul para 21h45 desta quarta.

