Passageiros, entre eles 4 idosos, são esquecidos por cruzeiro e ficam ilhados na América Central

Um grupo de nove passageiros que fazia um cruzeiro pela costa de São Tomé e Principe, na África Central, ficou preso em uma ilha remota após perder a hora de partida da embarcação. Um casal entre eles afirma que o capitão foi informado do atraso, mas o capitão se recusou a deixá-los embarcar.

“O capitão poderia ter tomado uma decisão fácil de enviar um dos barcos de apoio para nos pegar, nos carregar com segurança e seguir viagem” disse o casal americano Jill e Jay Campbell, da Carolina do Sul, ao jornal ABC15.

Além deles, o grupo é formado por cinco americanos e dois australianos. Entre eles, quatro são idosos, sendo um com problemas cardíacos e outro paraplégico. Também há uma mulher grávida entre eles e uma senhora de 80 anos que perdeu a hora da partida, porque precisou ser hospitalizada após uma concussão ocorrida durante o passeio que fazia na ilha.

No grupo, apenas o casal Campbell se encontrava com cartão de crédito, assim, ajudaram os demais com alimentação, higiene e hotel. Ao todo, gastaram cerca de R$ 25 mil. O grupo buscou ajuda da embaixada dos Estado unidos em Angola e voa domingo para a Gâmbia, onde poderá voltar ao cruzeiro, caso o pedido de retorno seja aceito.

Um porta-voz da empresa Norwegian Cruise Line, responsável pelo cruzeiro, afirma que os passageiros perderam o último aviso de retorno ao navio, não cumprindo o horário de “todos a bordo”.

“Embora seja uma situação lamentável, os hóspedes são responsáveis por garantir que retornem ao navio no horário publicado, que é bastante comunicado pelo comunicador interno do navio, na comunicação diária e reforçado antes da partida dele” , afirma o porta-voz.

A empresa também informa que os custos necessários para que os passageiros retornem ao navio no porto mais próximo, são de responsabilidade dos mesmos. A Norwegian Cruise Line também afirma que está atuando em conjunto com as autoridades locais, para compreender as ações necessárias para o retorno do grupo.

“Quando os passageiros não retornaram ao navio no horário combinado, seus passaportes foram entregues aos agentes portuários locais para que fossem entregues quando retornassem ao porto”, explicou o porta-voz. “Nossa equipe está trabalhando junto com as autoridades locais para entender os requisitos e vistos necessários para que os hóspedes possam retornar ao cruzeiro no próximo porto de escala disponível” concluiu.

Segundo a Norwegian Cruise Line, a empresa já está em contato com o grupo de passageiros.

