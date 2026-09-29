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Eleições Passageiros poderão usar o Metrô do Recife gratuitamente nas Eleições 2026, anuncia CBTU Medida será válida no primeiro turno, no próximo domingo (4), e caso haja segundo turno, em 25 de outubro

O Metrô do Recife funcionará gratuitamente durante as Eleições 2026. A medida será válida no primeiro turno do pleito, marcado para o próximo domingo (4), e em caso de segundo turno, no dia 25 de outubro.



A informação, divulgada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), também abrange o horário de funcionamento do transporte, que será realizado normalmente, das 5h às 23h.



De acordo com a Resolução nº 23.759/2026, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o poder público deve assegurar nos dias de votação, a oferta gratuita do transporte coletivo urbano, intermunicipal e metropolitano, com frequência compatível com a dos dias úteis.

A determinação segue decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e ajudará cerca de 138 mil passageiros que usam o metrô por dia.



Ao todo, 80 mil utilizam a Linha Centro, 55 mil na Linha Sul e 2,6 mil na Linha Diesel, de acordo com dados da CBTU Recife.



Ônibus

Os eleitores da Região Metropolitana do Recife também contarão com transporte público gratuito nas linhas de ônibus operadas pelo Grande Recife Consórcio de Transporte durante as Eleições de 2026, tanto no primeiro quanto no segundo turno, caso haja.

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