TRANSTORNOS NO METRÔ Passageiros saltam de vagões e caminham por trilhos após trem do Metrô do Recife quebrar Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a movimentação de passageiros na composição

A manhã de quarta-feira (4) começou com transtornos para usuários do Metrô do Recife. Um trem quebrou entre as estações Floriano e Jaboatão da Linha Centro, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), e passageiros desceram dos vagões.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a movimentação de passageiros na composição. Relatos de alguns usuários indicam que o maquinista teria informado que o trem deveria ser esvaziado para ser recolhido para a garagem. Por causa do problema na linha, plataformas ficaram cheias.

Por meio de nota, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), responsável pelo Metrô do Recife, informou que um trem que circulava entre as estações Floriano e Cavaleiro, com destino ao Recife, apresentou um "problema técnico".

Ainda segundo a CBTU, o maquinista informou aos passageiros sobre o problema, mas as portas dos vagões foram abertas "como é de costume".

"Passageiros desceram nos trilhos, antes da atuação do maquinista, causando todos os transtornos e perigos que essa atitude oferece", disse a CBTU, acrescentando que o trem foi restabelecido, mas, como os passageiros estavam sobre as vias, todo o sistema precisou ser paralisado por cerca de uma hora "para evitar maiores transtornos".



