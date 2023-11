A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Passagem de fronteira com Egito é reaberta para saída de estrangeiros de Gaza A retirada dos cidadãos estrangeiros bloqueados no território também deve ser retomada hoje

O terminal de Rafah, que liga a Faixa de Gaza ao Egito, reabriu nessa segunda-feira (6) para permitir a saída de estrangeiros e pessoas com dupla nacionalidade, bloqueadas no enclave palestino bombardeado de forma incessante por Israel desde o ataque do Hamas em 7 de outubro, informou o governo do movimento islamita.

Esta passagem fronteiriça abriu durante três dias, na quarta, quinta e sexta-feira, durante os quais saíram dezenas de palestinos feridos e centenas de pessoas com passaporte estrangeiro.

Voltou a ser fechada após o bombardeio israelense contra um comboio de ambulâncias na cidade de Gaza. O Hamas impôs como condição para sua reabertura que ambulâncias pudessem transitar para Rafah.

Fontes do governo do Hamas disseram que a passagem foi reaberta depois de um acordo com Israel - mediado pelo Egito - para permitir a transferência de 30 feridos.

Seis ambulâncias chegaram ao lado egípcio da passagem, levando palestinos feridos que serão transportados para hospitais, informou à AFP uma autoridade no terminal.

A retirada dos cidadãos estrangeiros bloqueados no território também deve ser retomada hoje, acrescentou a mesma fonte, após ser suspensa no sábado.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Israel bombardeia painéis solares na Faixa de Gaza, informa ONU