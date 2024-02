A- A+

FOLIA DE MOMO Passagens de som animam o pré-Carnaval no Bairro do Recife nesta semana; confira a programação Eventos são abertos ao público e terão início ainda nesta segunda-feira (5)

Com a proximidade do Carnaval, o Recife intensifica o clima de festa durante a semana que marca a contagem regressiva para o início da folia.

Em toda a Capital pernambucana, uma programação extensa já está disponível. Para quem deseja antecipar a comemoração, as passagens de som no palco do Marco Zero, no Bairro do Recife, área central da Cidade, são uma opção de diversão nestes dias que antecedem o início da festa.

Os ensaios dos shows gerais terão início ainda nesta segunda-feira (5), a partir das 16h, com as passagens de som de Priscila Senna, Lia de Itamaracá, Nena Queiroga, entre outros.

Na terça, a programação também tem início às 16h, enquanto na quarta os ensaios começarão às 18h.

Abertas ao público, as passagens de som contarão com a presença de outros grandes nomes como Elba Ramalho, Alceu Valença e Raphaela Santos.

Confira a programação completa dos ensaios do Marco Zero nesta semana:

Segunda-feira (5):

Lia de Itamaracá

Nena Queiroga

Orquestrão

Priscila Senna

Recife Capital do Brega

Terça-feira (6):

Raphaela Santos

Maestro Forró

Elba Ramalho

Karynna Spinelli

Alceu Valença

Ensaio Geral Tumaraca com 13 Nações de Maracatu

Lucas dos Prazeres

Pianista Amaro Freitas

Quarta-feira (7):

Ensaio Geral Tumaraca com 13 Nações de Maracatu

Orquestra Popular do Recife

Espetáculo Recife Cidade do Mangue



A programação pré-Carnaval no Recife segue com outros eventos. Na terça (6), a partir das 14h, o Classic Hall recebe a 21º edição do Baile Municipal da Pessoa Idosa. O evento gratuito será aberto pela Rainha da Pessoa Idosa, Rejane Pinheiro, e o Rei da Pessoa Idosa, Valdir Nunes.

Ainda na terça, um cortejo de Caboclinhos e Índios acontece na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, a partir das 17h. A apresentação contará com 24 agremiações de Caboclinhos e Índios que se concentrarão na av. Rio Branco, seguindo pela rua da Guia até a Praça do Arsenal.

No bairro de São José, o Pátio de São Pedro recebe a última edição da Terça Negra Especial de Carnaval com as apresentações do Maracatu Xangô Alafim, Afoxé Omô Obadê, Dirceu Melo e Banda Manga Rosa, além da banda Barbarize. A festa acontece a partir das 19h.

Na quarta (7), o destaque fica por conta da subida do Galo Gigante da Paz, que será iniciada às 19h. O evento contará com apresentações de Getúlio Cavalcanti e do Maestro Forró, que será acompanhado por uma orquestra e passistas de frevo.

Também na quarta-feira, a Praça do Arsenal receberá um desfile de Agremiações e Orquestras itinerantes a partir das 17h.

