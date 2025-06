A- A+

O vereador Pitel Filho (MDB) criticou a quantidade de cuidadores de crianças atípicas em escolas do município, localizado no Sertão de Pernambuco. A fala foi feita durante sessão ordinária da Câmara dos Vereadores nessa quarta-feira (4).

O parlamentar disse que a quantidade de profissionais "já está passando do limite" e que seria necessária uma fiscalização no quadro.

"Está em tempo da gente fazer uma fiscalização e olhar se realmente esse pessoal estão merecendo esses cuidadores, porque quase 500 cuidadores em um município desse tamanho, eu acho que já está passando do limite".

A fala de Pitel Filho aconteceu após o vereador Michelzinho (PSD) afirmar na reunião que houve aumento de profissionais e crianças com laudos para transtornos de neurodesenvolvimento.

Segundo Michelzinho, em dezembro, após uma demissão em massa, o número de cuidadores caiu para 173. Atualmente, há 418, entre cuidadores e estagiários.

"Já com relação aos alunos laudados, isso na rede pública, 532 havia na gestão anterior. Hoje nós temos 668. Passaram de 150, aproximadamente 150 alunos a mais laudados. E essa fila está ultrapassando os mil porque em cinco meses aí 150 já foram laudos, muito mais está andando”, disse Michelzinho.

Na sequência da fala de Michelzinho, Pitel Filho disse que, se a situação seguir dessa forma, "daqui a pouco vai ter mais cuidador do que aluno".

“Eu acho que agora é hora de dar uma analisada e fiscalizar o que realmente está acontecendo. Será se esses laudos realmente são corretos? Será se não são duvidosos?”, afirmou o vereador.

️ "Passando do limite", diz vereador de Salgueiro sobre número de cuidadores de crianças atípicas - https://t.co/KwoBaVOvQu pic.twitter.com/8H6AC0PIvm — Folha de Pernambuco (@folhape) June 5, 2025

Pitel também é segundo vice-presidente da Câmara de Salgueiro e é aliado ao governo municipal. Para ele, a quantidade de cuidadores nas escolas municipais pode terminar "quebrando a prefeitura".

"As mães estão se precipitando um pouco, elas devem analisar essa situação direito. Antigamente, não era dessa forma, não funcionava dessa forma. Agora assim, é só chegar com o laudo, já é um cuidador", completou, dizendo ainda que viu uma situação de uma mãe que pedia dois cuidadores para um único aluno da rede.

Ex-jogador do Salgueiro Atlético Clube, Marcos Tamandaré usou seu perfil no Instagram para criticar a fala do vereador Pitel Filho. Pai de uma menina diagnosticada com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), o ex-atleta defendeu a importância dos cuidadores.

"Você não sabe, vereador, como é importante esse profissional para que ela se desenvolva. Só eu e a mãe sabemos o quanto ela desenvolveu com esse profissional do lado. Esse profissional é muito importante na vida dessas crianças", disse Tamandaré.



Assista:



Vereador pediu desculpas

Em comunicado nas redes sociais, após a repercussão negativa de sua fala, o vereador Pitel Filho divulgou nota, onde afirmou esclarecer seu "sincero pedido de desculpas à comunidade salgueirense, especialmente às famílias de crianças atípicas". Leia a íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO E PEDIDO DE DESCULPAS Venho, por meio desta nota pública, prestar esclarecimentos e expressar meu sincero pedido de desculpas à comunidade salgueirense, especialmente às famílias de crianças atípicas de nosso município. Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Salgueiro, de modo inoportuno, desarrazoado e desagregador, proferi severas críticas ao modelo atualmente adotado na questão do quantitativo de profissionais que prestam suporte às crianças atípicas em nosso município. Reconheço que agi de forma precipitada, desconhecendo a realidade cristalina dessas famílias e sem considerar adequadamente os aspectos clínicos e profissionais envolvidos, tanto no que se refere ao trabalho dos médicos responsáveis pelos diagnósticos quanto dos profissionais especializados que atuam nas terapias. Compreendo o peso de minhas palavras e o impacto negativo causado às famílias que já enfrentam desafios diários no cuidado e na busca por apoio adequado para seus filhos. Essas famílias merecem todo o nosso respeito, apoio e compreensão, jamais questionamentos infundados sobre os cuidados que seus filhos necessitam. Como representante eleito do povo salgueirense, assumo integralmente a responsabilidade por minhas declarações inadequadas, comprometendo-me buscar maior conhecimento sobre o tema, além de dialogar diretamente com as famílias atípicas, profissionais da área e gestores municipais para compreender melhor a realidade local. Ademais, nosso mandato continuará trabalhando de forma construtiva para contribuir com políticas públicas que efetivamente beneficiem esse público, exercendo ainda mais nosso mandato com maior responsabilidade e sensibilidade social. Peço sinceras desculpas às famílias das crianças atingidas, aos profissionais da área de saúde e educação especial, e a toda a comunidade salgueirense pelo constrangimento causado. Reafirmo meu compromisso de representar com dignidade e responsabilidade os interesses de todos os cidadãos de Salgueiro, especialmente daqueles que mais necessitam de apoio e compreensão. Vereador Pitel Filho

Veja também