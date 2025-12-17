A- A+

Notícias Passaporte Digital forma 300 jovens da Mata Norte em curso de tecnologia Evento no ItaClube Municipal reuniu alunos, familiares e representantes da sociedade e destacou o protagonismo juvenil e a educação tecnológica

O Projeto Passaporte Digital realizou, na última segunda-feira (15), no ItaClube Municipal, em Lagoa de Itaenga, na Zona da Mata pernambucana, uma cerimônia que reuniu cerca de 300 jovens que concluíram a formação nas trilhas de Mídias Digitais, Redes e Tecnologia da Informação e Programação.



Objetivo

Voltado a adolescentes de 14 a 16 anos, estudantes das redes pública e privada, o projeto tem como objetivo ampliar horizontes, promover a inclusão tecnológica e preparar os participantes para os desafios do futuro. A formação, com duração de um ano e meio, combina acesso ao conhecimento e desenvolvimento de competências digitais, contribuindo para a qualificação profissional dos jovens.

O evento contou com a presença de alunos, pais, familiares, educadores e representantes de diferentes setores da sociedade envolvidos na formação e proteção de crianças e adolescentes, reforçando o caráter coletivo e transformador da iniciativa.

Para os formandos, o encerramento representou a descoberta de novos caminhos e perspectivas. João Vitor, de 15 anos, aluno da trilha de Programação, destacou a mudança em sua visão de futuro. “Antes do Passaporte Digital, eu não imaginava que poderia aprender a programar. Hoje, vejo que posso sonhar com uma carreira na área de tecnologia e ajudar minha família”, afirmou.

A estudante Evenlly Martins, também de 15 anos, da trilha de Redes e TI, relatou o impacto da experiência. “Aprendi coisas que nunca pensei que teria acesso. Hoje entendo como funcionam as redes e a internet e sei que posso continuar estudando e me qualificando”, disse.

Já Lavínia Beatriz, de 15 anos, participante da trilha de Mídias Digitais, ressaltou o crescimento pessoal proporcionado pelo projeto. “O Passaporte Digital me ajudou a acreditar mais em mim. Aprendi sobre comunicação e criatividade e descobri talentos que nem sabia que tinha”, contou.

Durante a solenidade, o coordenador do projeto, Paulo Santana, destacou a relevância da iniciativa para o desenvolvimento social e educacional do município. “O Passaporte Digital é mais do que um projeto de formação; é uma ponte de oportunidades. Investir na juventude é investir em um futuro mais justo, inovador e com mais possibilidades para todos”, citou.

