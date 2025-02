A- A+

SAÚDE Passar gelo no rosto ajuda a rejuvenescer? Dermatologistas opinam sobre técnica O frio ajuda a estimular a circulação sanguínea e a reduzir a vermelhidão da pele

Nos últimos anos, tratamentos faciais e outros métodos relacionados à crioterapia (uso de gelo ou aplicações de frio com fins terapêuticos) ganharam bastante popularidade entre os jovens, tornando-se gradualmente um fenômeno nas redes sociais.

Embora seus benefícios científicos ainda não tenham sido comprovados em estudos clínicos conduzidos por profissionais de saúde, algumas figuras proeminentes do mundo do entretenimento e da beleza confessaram que costumam aplicar gelo no rosto para revitalizar a aparência da pele.

No entanto, de acordo com a dermatologista Jessica Garelik, da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, embora essa técnica pareça inofensiva, ela pode causar danos potenciais à barreira cutânea devido ao nível de congelamento da água.



A especialista também ressaltou que esse tipo de tratamento não é recomendado para todos, pois há algumas pessoas que têm condições especiais de pele, que causam ressecamento e sensibilidade. Segundo o centro dermatológico equatoriano Derma Center, há alguns benefícios para a saúde e o bem-estar do corpo se os cubos de gelo forem cuidadosamente incorporados à rotina de cuidados faciais.

Nesse sentido, especialistas explicam que esse truque simples tem sido usado ao longo da história para reduzir o inchaço sob os olhos, a vermelhidão causada por espinhas e melhorar a circulação sanguínea.

Diante disso, alguns dermatologistas sustentam que o frio pode ajudar a tensionar os músculos faciais e melhorar o tônus da pele, razão pela qual se tornou uma das alternativas mais simples e econômicas para quem busca combater os sinais do envelhecimento.

Se esse método não lhe parece totalmente seguro, a dermatologista Hadley King, membro da Academia Americana de Dermatologia, recomenda o uso de compressas frias para obter os mesmos resultados e evitar qualquer lesão pelo contato direto do gelo na pele.

Assim, a Academia Americana de Oftalmologia também acredita que esse método é muito menos prejudicial à saúde da pele e considera que colocar um objeto absorvente com gelo ou água fria por 15 a 20 minutos pode reduzir o inchaço na área abaixo dos olhos.

No entanto, tenha em mente que, independentemente do método utilizado, caso tenha alguma reação alérgica ao gelo ou às compressas frias, é importante consultar um dermatologista.

