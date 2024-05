A- A+

RIO GRANDE DO SUL Passarelas flutuantes instaladas no lugar de pontes são levadas pela correnteza no Rio Grande do Sul Estruturas haviam sido montadas pelo Exército, que afirmou que ninguém ficou ferido

Passarelas flutuantes montadas pelo Exército Brasileiro foram levadas pela força da correnteza no interior do Rio Grande do Sul, na quinta-feira (23). O estado gaúcho segue sendo afetado pelas chuvas e inundações.

As passadeiras atravessavam o rio Forqueta, entre Arroio do Meio e Lajeado, no Vale do Taquari, e o rio Pardo, em Candelária, no Vale do Rio Pardo.

Por meio de nota, o Exército afirmou que não houve feridos nos dois locais. A passadeira do rio Forqueta, inclusive, já estava interditada por causa do aumento do volume e da correnteza, segundo a RBS TV.

"O Comando Conjunto da Operação Taquari 2 já está providenciando outra passadeira para o local, a fim de atender a população. Ela será lançada assim que as condições de segurança do rio e climáticas permitirem", diz o comunicado.

A passadeira do rio Pardo se rompeu quando os militares faziam a desmontagem. O local também estava interditado.

