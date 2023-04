A- A+

JARDIM ATLÂNTICO Passarinho é retirado com vida de gaiola durante demolição do edifício Leme, em Olinda Ave agora está sob os cuidados veterinários da Prefeitura de Olinda, em uma unidade móvel

Em meio à prevalência cinza que toma conta do cenário de demolição do edifício Leme, em Olinda, surgiram as cores de um passarinho da espécie Galo de Campina. A ave foi retirada com vida de uma gaiola durante o processo, iniciado na manhã deste domingo (30), no bairro de Jardim Atlântico.

Quem pediu para parar as máquinas ao ver a ave foi Isaías Antônio de Almeida, um dos homens que trabalha na retirada dos escombros. “Eu vi esse passarinho dentro de uma gaiola. Passei as minhas unhas e ele saiu”, comemorou.

O passarinho foi levado até uma unidade de saúde móvel da Prefeitura de Olinda que está de plantão na área.

Quem está coordenando o quadro de saúde dele é a veterinária Alessandra França. Ela disse que a ave não tem partes quebradas, mas apresenta desnutrição. “Ele está desnutrido, pelo peito dele dá pra ver. Nem as asas nem as pernas dele estão quebradas”, garantiu.

No entanto há um defeito na estrutura dele. Não se sabe se a motivação aconteceu por conta do que ocorreu no prédio. “A pata dele está com um defeito, mas a gente não sabe se já existia”, explicou a veterinária.

