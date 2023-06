A- A+

BRASIL Passeadora de cães é flagrada agredindo cachorros a pauladas no Rio de Janeiro "Não vou botar água pra vocês toda hora não" e "eu tenho é ódio, capeta!" são algumas frases ditas por ela em vídeos divulgados nas redes sociais

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma mulher agredindo cachorros a pauladas na Zona Norte do Rio. Os vídeos repercutiram nesta sexta-feira (16) e causaram revolta em moradores da Grande Tijuca e internautas, que contam já ter denunciado a mulher à polícia.

Segundo relatos testemunhas na internet, a mulher é passeadora de cães e mora há anos no mesmo endereço, no Alto da Boa Vista. Um vizinho conseguiu gravar algumas agressões. No entanto, os moradores relatam que ela já agrediu os animais até mesmo na rua.

De acordo com os usuários, a mulher cobra um valor aos donos dos cachorros para passear com eles e cuidar por algumas horas do dia na própria casa. Os relatos dão conta que ela passeia pelo Alto da Boa Vista, Usina e Tijuca.

No gravação, é possível ouvir o choro agonizante dos bichos, que são agredidos com um pedaço de pau. Além da agressão física, ela também xinga os animais.

“Vocês vão parar no inferno”, esbraveja em um momento. Em seguida, depois de bater repetidas vezes, ela pergunta: “Tá bom, capeta?”.

A mulher mostra estar estressada por ter que colocar água para os animais. “Não vou botar água pra vocês toda hora não”, diz.

Ainda segundo os relatos na internet, a mulher foi levada até uma delegacia para prestar depoimento nesta semana, porém não ficou presa e nesta sexta já estava em casa. Uma internauta alega que já a viu agredindo os animais na rua.

"Cresci vendo essa mulher agredir os cachorros que ela passeava pelo Alto. Sempre me perguntei como nunca pegaram ela", afirmou. Uma segunda usuária lamenta e conta que a mulher passeia com vários animais. "Meu Deus, ela mora aqui na minha área, passeia com o cachorro de todo mundo por aqui", escreveu.

O presidente da comissão de defesa dos animais da Câmara, vereador Luiz Ramos Filho, encaminhou denúncia à delegacia de proteção ao meio ambiente contra a passeadora. O parlamentar ressalta a importância de punição nesses casos.

— Maltratar animal é crime e dá cadeia. Já acionei a polícia e vou acompanhar as investigações. É fundamental que haja punição, para que se ponha um freio nos maus-tratos aos animais. Todos os dias, recebemos inúmeras denúncia de animais sendo surrados, torturados. Se não houver punição, isso não vai acabar nunca — destaca Luiz Ramos Filho.

