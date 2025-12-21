A- A+

OPINIÃO PASSEANDO NA BRISA-comemoração de Natal da turma do terceiro turno da UNINEFRON

Para DD, Cris, Luana Lopes, Mirian, Natália, Nise, Sassá e Tatá, todas queridíssimas.

A canção End Of The Line, de Bob Dylan e George Harrison é recorrente quando imagino essa turma reunida, pelas sugestões e otimistas leituras nela contidas.

Senão, vejamos:

1)Bem, está tudo bem

Se você viver a vida que quiser

2)Bem, está tudo bem

Fazendo o melhor que você pode

3)Bem, está tudo bem

Desde que você dê uma mão

4)Mesmo que eles digam que você está errado

Às vezes você tem que ser forte

5)Não tenho vergonha do carro que dirijo

Estou feliz por estar aqui e feliz por estar vivo e etc…

























































OS PERSONAGENS

Aldo, sua mulher e seu filho, nos pareceram uma trinca implacável, prontos para enfrentar a vida e as adversidades.

Se há uma pedra no meio do caminho, há um Deus da esperança e da justiça em Belém, que decerto não é de São Francisco nem o do Pará, dessa COP30 sem palavras.

O sorriso de Aldo gratifica e faz bem a quem o ouve.

Algumas vezes ele ri interrogando, algo raro e excepcional numa pessoa.

Aldo, obrigado pela sua honrosa e benéfica presença, sua e de sua família, você um exemplar chefe de família, interagiu, brincou.

Sua mulher e seu lindo filho devem ter pensado que somos um bando de doidos.

Barreto e Laurinete, mais o seu filho, esse pessoal chegou trazendo o sal da vida para o nosso encontro.

Na cabeça de Antonio Barreto estão os principais negócios de Pernambuco, esse notável empresário emociona a todos com as suas ricas memórias em muitos ramos de atividade.

Este homem, na sua excepcional vida, foi de bancário a usineiro, tendo construído patrimônio em diversas áreas.

Laurinete, seu anjo da guarda, decerto vai nos perdoar se em algum momento a chamamos de sargento.

Até porque o próprio Barreto já a promoveu a coronel.

Os cuidados de Laurinete com Barreto são responsáveis e de quem quer bem e zela.

Saíram de mãos dadas, como dois anjos numa nuvem azulada.

A ovação que eles receberam na chegada decerto só é prestada a militante da mais nobre causa humana.

Ficamos emocionados e por isso esmo Barretinho, Laurinete e seu guapo filho, todo o grupo só tem a agradecer o esforço de estar conosco, vocês são dez.

Não espalhem por aí, o fato é que todos nós somos apaixonados por Antonio Barreto, esse lord, esse gentleman.

Carlinhos Botelho, o empresário devastado na grande crise da COVID, que levou o seu negócio e a sua saúde.

Não há ninguém mais animado e mais leal que esse querido amigo, que mesmo mudando de turno continua com a sua alma presa ao grupo.

Ele emociona até as pedras quando fala de sua saudade, de suas memórias construídas junto a esse grupo.

Vocês imaginem o bem querer que queremos a esse querido Carlinhos, um homem exemplar.

Nos preocupa ele morar só, vamos falar com Raul e Cleiton para arranjar uma senhora arrumada, de uns cinquenta anos, braço forte e mão amiga, para caloroso abraço feminino no amigo, de preferência sem filhos e de cangote cheiroso, que não faz mal a ninguém.

Todos vocês são minha alma gêmea, sentimento que ele me ensinou de verdade. Com Carlinhos aprendi o que é isso.

Quanto ao seu negócio e a sua saúde, vão bem, obrigado, que esse se reinventou de uma maneira gigantesca.

Carlinhos, sem a sua presença não teria sido aquele congraçamento de emoção e felicidade.

Cleiton Rafael, faltou Aline e o bebê Carolzinha, o que não vamos mais aceitar, mesmo mudando de local.

Cleiton é o cara que mais une o grupo, ele é Raul Souza, que infelizmente não pode comparecer.

Irreverente, nos caricaturiza, expondo a nossa pobre condição humana.

Convoca a todos em todos os espaços da Clínica, que eu acredito seja a sua segunda casa.

Lá ele encontrou o amor de sua vida, e isso é por demais relevante na vida de qualquer um.

Eu sei exatamente o que fazia Meire e de onde a tirei para ser a dona do meu coração e da minha alma, minha Biuzinha amada.

Cleiton fez comentários recentes nos Instagrans que trataram do título de Dr. Honório Causa, da UFPE a Maciel Melo, que não devem nada ao melhor sociólogo de plantão, com beleza, profundidade, estética e poesia, verdadeiras obras-primas.

O talento desse amigo para juntar os amigos é algo comovente, é como uma cruzada.

Muito obrigado, Cleiton, sem você não teria sido possível o que nós fizemos.

Na verdade você foi o mentor disso tudo, compadre Cleiton, desde a data, o local e até o horário, sem você teríamos ficado a chupar o dedo.

O Deputado Carlos Lapa e a sua linda Ilka trouxeram inteligência e alegria para o grupo, eles são formidáveis.

O amigo Lapa exerceu, ao longo da vida, cargos de grande expressão político/administrativo, e de enormes pressões. Essa compreensão do humano ele trouxe para o grupo, inundando-nos com sua grande generosidade, serenidade e inteligência.

O homem é um general pronto para comandar a sua tropa, nós, seus amigos, em posição de combate.

No grupo temos dois extraordinários generais: Carlos Lapa e Raul Souza, ausente por força maior.

O deputado Carlos Lapa é um dos homens mais afirmativos que conheci na minha trajetória, lembrando o empreendedor e fraterno amigo Eduardo de Queiroz Monteiro. Os dois são afáveis, educados, mas na hora do bom combate saiam de perto, que o grito de guerra é depressa pega a arma Madalena.

Ele faz falta nessas Assembleias Legislativas, Câmaras Federais e executivos municipais. Esse homem honrou seu nome onde passou, coisa rara hoje em dia.

A sua Ilka emana inteligência, charme e compreensão de quem somos, esses novos amigos do seu amado, hospício SA é o nosso nome, conforme carimbou o querido Carlos Lapa.

Pessoal, acho que o próximo encontro deverá ocorrer na chácara do casal Ilka/Carlinhos Lapa, lá em Carpina, propriedade de 20 hectares nobres.

Quem me contou sobre essa chácara foram Cleiton e Raul.

Queridos Ilka e Carlos, sem vocês nós não teríamos nem batido o centro da partida. Vocês trouxeram ao grupo, charme, distinção, inteligência e bom humor, poderosas armas contra qualquer hemodiálise da vida.

Não posso deixar de registrar que a Sra Hilda acha o deputado Carlos Lapa - o galã da Mata Norte de Pernambuco - mais bonito que Robert Redford, o galã de Hollywood, ela diz que a dúvida é zero.

A minha me acha a cara de Burt Lancaster, no filme Vera Cruz, onde ele vive maravilhoso caubói.

Penso que elas estão precisando ir ao HOPE.

Givanildo, o querido Gil, menino de ouro de Olinda, Marim querida.

O querido amigo chegou acometido de profunda crise de jet-lag, tendo entregue o seu cartão de crédito a sua linda mulher com condições totais de limite, que é altíssimo. Essa dama dirigiu-se então aos principais shoppings de Recife enquanto a gente tomava cachaça.

Bem empregado para nós.

As nossas mulheres presentes aplaudiram de pé e lembraram de Reginaldo Rossi e o papel da mulher.

Rossi, por amar o sexo feminino, era um libertário, mas também dizia que todo caba rico devia dar uma mesada de 80 mil reais a sua mulher. Por semana.

Esse homem tem o sol de Olinda no seu rosto e no seu sorriso, um homem íntegro e limpo.

Seu discurso, cirúrgico e emocionado, com extraordinária menção honrosa às mulheres ali presentes, foi um dos pontos altos do nosso querido evento.

Você, amigo, com o seu trabalho em benefício dos mais vulneráveis, ficará para sempre em nossos corações.

Seu trabalho está acima de qualquer governo, seu trabalho é maior do que isso.

Que surpresa tão querida saber que você morou cinco anos em Ouricuri e que teve convivência fraterna com Dadinho, meu melhor amigo de infância, meu concunhado, pois casados com duas irmãs somos, e meu compadre, sou padrinho, com Meire, de sua primeira filha, Bruna.

Edinha, sua mulher é minha comadre, e pessoa pessoa que eu amo, uma querida irmã que a vida me presenteou.

Ver você, amigo Gil, estar perto de você, é estar perto do bem e do correto nessa vida. Muito obrigado pela sua luminosa presença.

O seu amor, não sei quando nos reuniremos de novo, deverá estar presente, se Deus quiser.

Marcelo e Márcia, sensacionais, bem humorados, felizes e resolvidos, que ninguém vai a uma festa com o animal TRISTEZA no cabresto.

Chegaram como quem nada queriam e conquistaram a todos nós.

Peço aquela foto em que posamos feito um time de futebol.

Há relativo pouco tempo apareceu Marcelão no último expediente desse sacrificado tratamento, só nós que o fazemos, e nossas mulheres e famílias, é que sabemos o sacrifício, palavra bonita em inglês, “sacrifáice”, e aqui eu lembro da história da pimenta, que no lombo do outro é refresco.

Pois bem, Marcelão chegou e começou a nos conquistar, um por um, com simplicidade e humanidade, condições tão raras e necessárias nesses tempos falsos em que vivemos.

Marcelo, você faz bem à nossa alma e ao nosso coração, creia amigo.

Nossa viagem a Limoeiro continua cada vez mais de pé. Será uma viagem bonita, poética, pela beleza das paisagens e de uma tenra carne de bode a nos esperar com uma cervejinha bem geladinha.

Lá, em Dona Márcia e seu Marcelo não é o Amarelinho, não. O Amarelinho ontem estava de lascar o cano.

Dona Márcia foi logo avisando que era da terra do Coronel Chico Heraclio, e que se aparecessem umas bailarinas veias e feias de Luiz Gonzaga, ela botava tudo pra correr. Foi levantada nos braços pelas nossas mulheres, as famosas Biuzinhas.

Obrigado ao casal pela presença, distinta presença.

Maurício Duarte compareceu, a pedidos, a fim de conversar francês com o distinto casal Zete e Sousa, queridíssimos.

Como nós somos ignorantes é só sabemos dizer ÔXE e SAI-TE, trouxemos alguém capaz de apaziguar um certo enfado do querido casal.

Maurício é sogro do meu filho, pai das lindas Bárbara e Bruno, com Aninha, à Dra, que uma obra linda dessa nenhum ser humano faz sozinho.

Somos avós de dois lindos Bododinhas, Bernardo e Dudinha e no meu caso e de Mary a vida nos deu mais dois Bododinhas, filho de Bruna e Paula, que são o Mateuzinho e o Pedrinho. Não merecemos tanto, Senhor Deus.

Independente disso, Maurício é um dos meus melhores e mais leais amigos, em que confio e estou perto para o que der e vier e não é pabulagem.

Casado com a Dra Ana Paula Duarte, notável anestesista do Hospital Português.

Sua presença trouxe alegria e brincadeiras e sua ausência foi lamentada, não vá, não, Mamá, tome mais uma uma.

Maurição, lhe acharam parecido com Zezé de Camargo, seu jeito e juventude.

Diga a Aninha que não se preocupe, não foi nenhum mulher que achou isso, foi Cleiton e suas observações.

Obrigado pela sua presença, amigo, alegrou demais o ambiente.

O querido casal Zete e Sousa com S, deu um show de educação e fidalguia. Falam baixo e com boa dicção com se a quer nos educar, lindos é o que eles são.

Filha jornalista, em São Paulo, no Itaú Cultural, viajando honradamente pelo mundo.

Outra filha arquiteta, em grande escritório de Paris de La France, a pátria mãe de todas as liberdades e de todos os direitos, mesmo que os tempos modernos os queiram esmagá- los. Resista, Mamãe de todas as lutas.

Essa filha francesa é muito linda, esteve na clínica; mãe de dois Bododinhas tão belos que só podiam vir daquela mãe.

Essas crianças são um plus extraordinário para os queridos Zete e Sousa, que na sua/nossa madureza têm criaturas tão lindas e inocentes a nos iluminar.

Égalité, Fraternité e Libertalité são expressões apropriadas por todas as línguas e todos os povos do mundo, inclusive de Ouricuri a Istambul.

Que privilégio criar seus Bododinhas nesse país, amigos Zete e Sousa, que privilégio.

A presença de vocês trouxe muita alegria, charme e distinção ao evento.

Suas palavras, Dona Zete, ecoaram fundo nas nossas almas, mentes e corações, sobretudo junto às nossas mulheres amadas.

Por fim, minha mulher Mary, meus lindos filhos Tiago e Raquel.

O que dizer da mulher linda e amada que me deu os filhos, que me deram os netos (Tiago)?:

Que a ela tenho só gratidão, que por ela, pelos meus filhos, netos e uma nora excepcional eu sou capaz de tudo, inclusive viver intensamente, o que faço sem ninguém me ordenar, as ordens aqui são superiores e vêm de Jesus de Nazaré, o meu Querido Nazareno Filho de Maria e de José.

Jesus, Maria e José são meus Guias perpétuos, minha querida Mãe Euza me ensinou.

Minha Biuzinha é valente, tem um comando muito forte na família, e é honrada, muito honrada, melhor comentário que eu posso fazer a respeito dela, uma Alencar, Falcão Granja, das tradições e quebradas do Araripe pernambucano e cearense.

Filha da professora Udociles e do general Hermógenes/Tutu, e ambos me fazem muita falta, como falta me fazem meus queridos pais Walfredo e Mãe Euza, como fazem falta Dr. Armandinho e Dona do Carmo, para sempre, todos esses aí na minha memória até o final dos meus tempos.

Meu lindo filho Tiago sou eu, se eu pudesse me juntaria ao seu corpo para enfrentarmos o mundo.

Minha linda filha Raquel sou eu, se eu pudesse me juntaria ao seu corpo para enfrentarmos o mundo.

“Ser mãe é desdobrar fibra por fibra os corações dos filhos”-Torquato Neto, vale também para os pais.

Meus Bododinhas Berardo e Maria Eduarda (Dudinha), eu teria uma perspectiva horrivelmente pobre sem a infância e a inocência de vocês.

Bárbara, obrigado por tanta compreensão e delicadeza com todos os meus, que são seus, todos seus, minha querida.

Veja também