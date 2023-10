A- A+

Celebração Passeio Ciclístico celebra 136 anos do Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco Evento ocorre neste domingo, a partir das 7h30, com largada na Avenida João de Barros

O 3º Passeio Ciclístico em comemoração aos 136 anos do Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco (CBMPE) será realizado neste domingo, a partir das 7h30. O ponto de partida será o quartel da corporação na Avenida João de Barros, no bairro da Vista, e terá o Marco Zero do Recife como destino.

As crianças também terão diversão garantida no evento. Serão oferecidos recreação infantil, oficina de balões, oficina de pinturas, camarim fashion infantil, trenzinho, banho de neblina para os pequenos e cabine fotográfica. Para alegrar ainda mais a garotada serão distribuídos picolé, pipoca, algodão doce, biscoito e água.

Durante o evento, profissionais de saúde realizarão atendimentos. Também terá oferta de shiatsu e massagens terapêuticas.

A entrega dos kits para o passeio será feira no quartel do Corpo de Bombeiros na avenida João de Barros, 399, neste sábado, das 8h às 17h. As inscrições custam R$ 60 para o público geral, R$ 50 para bombeiros e policiais militares de Pernambuco e R$ 15 para contribuientes da Diretoria de Assistência Social do Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco.

Mais informações sobre o passeio ciclístico podem ser obtidas através do telefone (81) 998590388 ou no site www.corre10.com.br.

Veja também

Reforma Austrália inicia votação de histórico referendo indígena