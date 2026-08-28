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Vida Saudável Segunda edição do Passeio Ciclístico do Bem celebra o voluntariado no Recife neste domingo (30) Evento gratuito realizado pela DNA Solidariedade mobiliza ciclistas do Parque da Jaqueira até o Marco Zero

Para celebrar o Dia Nacional do Voluntariado, que cai nesta sexta-feira (28), a organização social DNA Solidariedade realiza o 2º Passeio Ciclístico do Bem neste domingo (30) com percurso do Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife, até o Marco Zero, no Bairro do Recife.



A pedalada terá concentração a partir das 8h no Parque da Jaqueira, com largada às 8h30 e percurso até a Praça do Marco Zero, no Bairro do Recife, passando por vias como as avenidas Rui Barbosa, Agamenon Magalhães, Mário Melo, Praça da República e Cais da Alfândega.

Para participar, basta comparecer ao local do evento. A ação gratuita une mobilização social e esporte e conta com o apoio do Bora Impactar, programa da Prefeitura do Recife, sob gestão da Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia.

A DNA Solidariedade integra a rede do Bora Impactar, iniciativa criada pela Prefeitura do Recife para impulsionar organizações sociais recifenses por meio de capacitação, visibilidade, aproximação com o ecossistema de inovação e pontes com diferentes setores da sociedade.

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