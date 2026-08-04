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Atividade física Passeio ciclístico incentiva hábitos saudáveis e reúne famílias em Olinda Atividade promove prática esportiva, convivência e qualidade de vida entre estudantes, pais e comunidade escolar

Um passeio ciclístico em homenagem ao Dia dos Pais e ao Dia dos Estudantes acontece no dia 15 de agosto, a partir das 8h, em Olinda.

A ação de incentivo à prática de atividades físicas e à adoção de hábitos saudáveis será realizada pelo Colégio Imaculado Coração de Maria.

O objetivo é estimular a integração entre família e escola por meio do esporte e do lazer.

A programação terá concentração em frente ao colégio e seguirá por um percurso pela orla de Olinda, com retorno pela região da rua do Shopping Patteo até a unidade de ensino.

Durante o trajeto, os participantes contarão com a animação de um minitrio e o acompanhamento de profissionais de Educação Física, que irão orientar a atividade.

Além de incentivar a movimentação do corpo e a convivência ao ar livre, o evento terá uma estrutura de apoio com mesa de frutas e distribuição de água mineral, reforçando a importância da hidratação e da alimentação equilibrada durante a prática esportiva.

De acordo com a diretora pedagógica da instituição, irmã Inez, a iniciativa reforça a importância de estimular hábitos saudáveis desde a formação escolar.

“Promover momentos como esse é uma forma de incentivar nossos estudantes e suas famílias a valorizarem a saúde, o bem-estar e a convivência. A educação também acontece por meio de experiências que fortalecem vínculos e estimulam uma vida mais ativa e equilibrada”, destacou.

A ação também contará com a participação de parceiros da instituição, como Kumon, Laboratório Cerpe e Farmácia Roval, que estarão presentes com atividades voltadas aos participantes.

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