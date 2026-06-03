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CICLISMO Passeio ciclístico marca comemoração dos 201 anos da Polícia Militar de Pernambuco Programação prevê percurso ciclístico pelo Centro do Recife, arrecadação de donativos e sorteio de bicicletas e televisores

A Polícia Militar de Pernambuco realiza, no próximo domingo (7), o terceiro passeio ciclístico da corporação. O evento integra a programação alusiva aos 201 anos da PMPE e tem concentração prevista para as 7h, em frente ao Quartel do Comando Geral, no bairro do Derby, área central do Recife. A largada será às 8h.

A organização estima a participação de cerca de 500 ciclistas. O trajeto inclui uma parada para hidratação no Marco Zero, no Bairro do Recife, área central da capital, antes do retorno ao ponto de partida.

As inscrições seguem abertas até a próxima sexta-feira (5) e são realizadas pela plataforma Even3. A taxa de participação é de R$ 40. Foram disponibilizadas 400 vagas destinadas ao público em geral.

Ao final do percurso, serão realizados sorteios de prêmios somente para os participantes que entregarem 2 kg de alimentos não perecíveis. Entre os itens que serão sorteados estão televisores de 75 e 65 polegadas, além de bicicletas.

A entrega dos prêmios ocorrerá no Quartel do Comando Geral após o encerramento do passeio, sendo necessária a presença do participante sorteado. Caso o contemplado não esteja no local, um novo sorteio será realizado.

Os alimentos arrecadados durante a ação serão destinados a iniciativas sociais. A programação também contará com apresentação do DJ Felipe Monteiro durante a concentração, o percurso e a chegada dos participantes.

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