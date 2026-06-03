Qua, 03 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta03/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CICLISMO

Passeio ciclístico marca comemoração dos 201 anos da Polícia Militar de Pernambuco

Programação prevê percurso ciclístico pelo Centro do Recife, arrecadação de donativos e sorteio de bicicletas e televisores

Reportar Erro
O evento integra a programação alusiva aos 201 anos da PMPEO evento integra a programação alusiva aos 201 anos da PMPE - Foto: PMPE/Divulgação

A Polícia Militar de Pernambuco realiza, no próximo domingo (7), o terceiro passeio ciclístico da corporação. O evento integra a programação alusiva aos 201 anos da PMPE e tem concentração prevista para as 7h, em frente ao Quartel do Comando Geral, no bairro do Derby, área central do Recife. A largada será às 8h.

A organização estima a participação de cerca de 500 ciclistas. O trajeto inclui uma parada para hidratação no Marco Zero, no Bairro do Recife, área central da capital, antes do retorno ao ponto de partida.

As inscrições seguem abertas até a próxima sexta-feira (5) e são realizadas pela plataforma Even3. A taxa de participação é de R$ 40. Foram disponibilizadas 400 vagas destinadas ao público em geral.

Leia também

• Organizadores de festas juninas têm até 14 de junho para pedir reforço policial em Pernambuco

• São João 2026: Polícia Militar inicia reforço de efetivo no Interior de Pernambuco

Ao final do percurso, serão realizados sorteios de prêmios somente para os participantes que entregarem 2 kg de alimentos não perecíveis. Entre os itens que serão sorteados estão televisores de 75 e 65 polegadas, além de bicicletas.

A entrega dos prêmios ocorrerá no Quartel do Comando Geral após o encerramento do passeio, sendo necessária a presença do participante sorteado. Caso o contemplado não esteja no local, um novo sorteio será realizado.

Os alimentos arrecadados durante a ação serão destinados a iniciativas sociais. A programação também contará com apresentação do DJ Felipe Monteiro durante a concentração, o percurso e a chegada dos participantes.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter