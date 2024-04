A- A+

No pedal Passeio ciclístico no centro do Recife comemora os 189 anos da Assembleia Legislativa de Pernambuco Circuito Frei Caneca atrai mais de 2,5 mil participantes em passeio ciclístico promovido pela Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) organizou neste domingo (28/04) o PedalAlepe, um passeio ciclístico que se destacou pelas suas paisagens deslumbrantes e riqueza histórica. O evento, realizado no Circuito Frei Caneca, proporcionou aos participantes uma verdadeira imersão na história local.

Em sua segunda edição, o PedalAlepe abordou os 200 anos da Confederação do Equador, integrando as festividades de aniversário dos 189 anos da Alepe. A entrada no evento foi mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, resultando em uma significativa arrecadação de mais de duas mil toneladas, destinadas a instituições de caridade.





O percurso, que abrangeu 7,7 quilômetros, levou os participantes a diversos locais históricos que desempenharam um papel fundamental no movimento revolucionário liderado por Frei Caneca em 1824.

O PedalAlepe teve início na Rua da Aurora, em frente ao Palácio Joaquim Nabuco, passando por pontos emblemáticos como a Praça Tiradentes, o Arquivo Público do Estado e a Igreja Nossa Senhora do Carmo, pontos históricos que marcaram o movimento revolucionário de lutas libertárias, liderado por Frei Caneca em 1824.



Também integraram o circuito a Casa de Manoel de Carvalho Paes de Andrade, Igreja do Divino Espírito Santo, Rua Direita, Igreja do Terço e Forte das Cinco Pontas.

No final do circuito, um sorteio de 10 bicicletas premiou os ciclistas Beatriz Santos, Cristiane Oliveira, Brena Sueli, Francisca Veridiana, Jadson Renan, Lucas Barros, Rildo Ramon, Valdenira dos Santos, Karoline Lins e William Santana.

Durante todo evento, a Alepe disponibilizou equipamentos de apoio, oficina volante e suporte como ambulância, banheiros químicos, lixeiras, além de três pontos de distribuição de água ao longo do circuito.

