O Bairro do Recife, no centro da cidade, ganhou mais uma atrativo na manhã desta quinta-feira (30). A região histórica da cidade agora conta com um carrinho elétrico que realiza passeios gratuitos guiados na área.

O "Giro Recife", como foi batizado, foi lançado pela prefeitura da cidade durante o REC'n'Play, em parceria com Shineray Brasil.

Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

De acordo com a Secretaria de Turismo e Lazer do município (Seturl), o objetivo da atração é promover a valorização dos lugares históricos, podendo ser também um facilitador para pessoas com mobilidade reduzida.

"O intuito do 'Giro Recife' é de apresentar o Recife, de uma forma contemporânea, esse legado histórico que nós temos, utilizar desses recursos sustentáveis, que é o carro elétrico, e ofertar essa atratividade que temos no Bairro do Recife, como a Igreja Madre de Deus, o Paço do Frevo, a Praça do Arsenal. Mostramos às pessoas que Recife tem o que passear e tem o que ver", explicou o gerente de turismo e condutor do passeio, Renato Barbosa.

Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Josiane Muller, de 35 anos, que é mineira, mas mora atualmente no Pará, está visitando o Recife pela primeira vez e esteve presente no passeio inaugural junto a uma amiga.

"O Giro é um passeio maravilhoso pelo Centro Histórico. Eu adorei. É uma iniciativa que garante que a gente conheça, de uma forma singular, a cultura do Recife. Eu super indico [o passeio] para todo mundo que estiver na cidade", comentou Josiane.

Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Fabrício Rodrigues, de 48 anos, também partipicou do primeiro "Giro Recife" junto a um amigo. Ele, que mora no Rio de Janeiro, e que também está no Recife pela primeira vez, compartilhou a sua experiência no carrinho.

"Tive a grata surpresa de estrear no passeio que está iniciando hoje. Como a gente não conhecia a cidade, foi bom, porque a gente deu um giro rápido, conheceu alguns pontos que vamos voltar caminhando para conhecer com mais calma. Foi excelente, gostei muito e indico o passeio", disse Fabrício.

Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Passeio de carrinho elétrico

O passeio de carrinho elétrico no Bairro do Recife está disponível nas quintas, sextas e sábados, nos períodos da manhã e da tarde.

O projeto foi inspirado nos antigos bondinhos elétricos que a cidade já teve no passado.

Inicialmente, o Giro Recife contará com uma unidade que acomodará quatro pessoas e o guia turístico. Nos próximos dias, segundo a prefeitura, outras duas unidades serão disponibilizadas em breve.

Por enquanto, o embarque acontece por ordem de chegada no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) da Praça do Arsenal. A saída é coordenada pela equipe da Seturl que estará no local.

Com a ampliação, o agendamento passará a ser realizado por meio do Conecta Recife. O passeio terá, em média, de 20 minutos a uma hora de duração.

Confira os horários dos passeios:



Giro Recife Dias Quintas, sextas e sábados Horários 9h30 | 10h30 | 14h30 | 15h30 Saída Centro de Atendimento ao Turista (CAT) da Praça do Arsenal

Veja o local de saída dos carrinhos elétricos:

