Passeio Acessível Passeio guiado bilíngue para pessoas com deficiência acontece nesta quarta (29), no Bairro do Recife O passeio acessível promovido pelo projeto Visões Sonoras da Cidade, iniciativa que audiodescreve seis paisagens da área central do Recife, é gratuito e inicia às 15h, no Marco Zero

O projeto Visões Sonoras da Cidade promove, nesta quarta (29), a partir das 15h, um passeio guiado bilíngue (português - Libras) gratuito para até 50 pessoas com deficiência. A atividade, que acontece no Bairro do Recife, visa descrever as paisagens da capital pernambucana.

O passeio vai percorrer por alguns dos pontos do patrimônio artístico e arquitetônico que fazem parte da primeira Região Político Administrativa do Recife de paisagens selecionadas pelo projeto. Com início no Marco Zero, a ação segue até a Rua do Bom Jesus e a Torre de Malakoff, vai até o Teatro de Santa Isabel e a Praça da República, finalizando na Rua da Aurora.

A atividade tem o apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Paulo Gustavo, e da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura do Recife, além da parceria da Secretaria de Turismo. Todo o percurso será mediado por especialistas em Libras e em audiodescrição, profissionais de apoio e um guia turístico, que vai abordar as informações históricas das paisagens que compõem o passeio guiado.

"A expectativa é que tenhamos um passeio acessível comunicacionalmente, realizando a mediação das paisagens por meio da audiodescrição e a tradução das informações para Libras. Podemos dizer que seria um modelo de visita acessível. Vamos usar aparelhos de transmissão e recepção para as pessoas com deficiência visual aprimorar a recepção do conteúdo e levar a história e a beleza da nossa cidade para quem não têm acesso", explica a diretora-executiva da Com Acessibilidade Comunicacional, Liliana Tavares.

Para participar do passeio basta chegar no local. Caso alguma instituição queira levar um grupo de pessoas, é necessário realizar a inscrição, que pode ser feita através do email [email protected] ou entrando em contato com a idealizadora e coordenadora do projeto, Liliana Tavares, pelo número (81) 99606.3464.

