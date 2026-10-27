A- A+

LAZER Passeios de barco promovem observação de aves no Recife e no Litoral Norte de Pernambuco Roteiros pelos rios Capibaribe e Timbó serão realizados nos dias 31 de outubro e 7 de novembro

Dois passeios de barco voltados à observação de aves serão realizados em Pernambuco entre outubro e novembro. A programação começa neste sábado (31), no Rio Capibaribe, no Recife, e segue no dia 7 de novembro, pelo Rio Timbó e pela região da Coroa do Avião, no Litoral Norte.

Os ingressos custam R$ 150 por pessoa e os interessados devem enviar uma mensagem no perfil @aviva_ecoatividades para assegurarem as vagas.

A proposta é observar espécies que utilizam os rios, manguezais, estuários e bancos de areia do estado como áreas de alimentação e descanso durante seus deslocamentos migratórios.

A iniciativa é organizada pela Aviva Ecoatividades, por meio da Aviva Birding, em parceria com a Mar de Selva.

No Recife, o passeio terá saída do Marco Zero e duração aproximada de três horas. O percurso inclui o Cais José Estelita, o Cabanga e a Ilha de Deus, com retorno ao ponto de partida.

Os participantes poderão observar aves associadas ao Rio Capibaribe e às áreas de manguezal do entorno.

Serão oferecidas duas saídas, das 7h às 10h e das 10h30 às 13h30, com até 12 pessoas por grupo. O valor inclui transporte de barco, acompanhamento de guia especializado, água e seguro-viagem.

Litoral Norte

No dia 7 de novembro, a programação será realizada no Rio Timbó e na região da Coroa do Avião, onde há registro de 13 espécies de aves migratórias provenientes do Hemisfério Norte. Entre elas estão batuíras, trinta-réis, maçaricos e vira-pedras.

O passeio também terá duração aproximada de três horas, com dois grupos de até 18 participantes. O trajeto e os horários serão definidos conforme as condições da maré, que influenciam a disponibilidade de áreas de alimentação para as aves costeiras.

O ingresso contempla barco ou transporte, guia especializado, água e seguro-viagem.

Veja também