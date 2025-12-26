A- A+

Saúde Passou do ponto no Natal? Conheça "antídoto" eficaz para compensar excessos Durante festas de fim de ano, é fácil dobrar ingestão diária de calorias devido a banquetes, doces e bebidas, geralmente acompanhado de diminuição da atividade física

As pessoas normalmente ganham entre 0,5 e 1,5 kg durante a época de festas de fim de ano, segundo um estudo do periódico New England Journal of Medicine. Embora esse ganho de peso possa parecer pequeno, ele pode se acumular ao longo do tempo e levar a problemas de saúde.

Nesse contexto de ganho de peso, praticar exercícios físicos entre as férias não só ajuda a combater o excesso de calorias, como também contribui para a construção de uma "cultura de vida", que pode ser resumida em três palavras-chave: exercício, alimentação e sono.

Durante as festas de fim de ano, é fácil dobrar a ingestão diária de calorias devido a banquetes, doces e bebidas. Isso geralmente vem acompanhado de uma diminuição da atividade física, já que preferimos descansar ou socializar.

Esse desequilíbrio afeta não só o peso, mas também o metabolismo, a digestão, o sono e os níveis de energia. Um fator agravante é que a gordura que se acumula em nosso corpo tende a se concentrar no abdômen, o que pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares e metabólicas.

Além disso, é comum aumentar o consumo de álcool nesta época do ano. Cerveja, vinho e coquetéis também contêm calorias, que se somam às provenientes dos alimentos. Estudos científicos demonstraram que, em homens, o consumo de álcool inibe o ganho de massa muscular, um efeito menos pronunciado em mulheres.

Exercício físico está enraizado em nosso DNA

A boa notícia é que um pouco de atividade, como caminhar após as refeições ou brincar com a família, pode trazer benefícios. Nossos ancestrais dependiam do movimento para sobreviver, e nossas células — especialmente um de seus componentes, as mitocôndrias — respondem positivamente ao exercício.

A diferença é que esses ancestrais precisavam se deslocar cerca de 23 km por dia para obter alimento. Em contraste, durante esses feriados, muitos de nós teremos bastante comida disponível sem precisar dar um único passo.

De modo geral, a atividade física é essencial para o bom funcionamento do corpo e da mente. Os avanços na neurociência demonstraram como diferentes tipos de exercício beneficiam diferentes áreas do cérebro.

Por exemplo, exercícios moderados ou intensos demonstraram melhorar o humor, combater o estresse e promover o aprendizado e a memória.

Além disso, é importante lembrar que o exercício também libera endorfinas, os chamados "hormônios da felicidade". Esses compostos orgânicos reduzem o estresse e melhoram o humor e a saúde cardiovascular, neutralizando os efeitos de uma dieta rica em gordura e açúcar.

Desculpas para não se exercitar

Embora ainda haja muito a aprender sobre como personalizar nossos planos de exercícios, sabemos que um estilo de vida sedentário prejudica tanto a saúde cerebral quanto a física. Então, por que não nos movimentamos mais? 58% da população afirma não ter tempo.

No entanto, pesquisas mostram que rotinas de alta intensidade intercaladas com períodos de descanso, totalizando 20 minutos, podem ser suficientes para controlar o peso e a saúde metabólica.

Em segundo lugar, 29% afirmam não praticar exercícios físicos por falta de motivação. As chaves para alcançar a motivação seriam encarar o exercício como uma oportunidade de conexão social, de interagir com familiares e amigos, e de praticar um esporte no próprio ritmo, aumentando gradualmente a intensidade.

Por fim, 13% citam a falta de espaço ou da infraestrutura necessária como motivo. Vale lembrar que os espaços públicos são ideais para qualquer esporte, além de proporcionarem um ambiente propício à interação social. Aliás, essas festividades podem ser uma oportunidade para conhecer ou reencontrar pessoas que farão parte de nossas vidas em 2025.

Plano de Ação de Natal

Não é preciso esperar até 1º de janeiro para começar a fazer mudanças. Essas opções simples podem ser facilmente integradas à nossa rotina diária durante esse período:

Passeios em família: aproveite os encontros familiares para fazer caminhadas ao ar livre. Caminhar entre 10 mil e 15 mil passos por dia pode melhorar nossa saúde e longevidade.

Dançar: festas são perfeitas para movimentar o corpo no ritmo da música. Essa atividade queima entre 200 e 400 calorias por hora e é muito divertida.

Faça treinos curtos em casa: rotinas de 20 minutos que combinam exercícios cardiovasculares e de força são ideais para quem tem pouco tempo.

O exercício físico não deve ser uma atividade isolada: é uma ferramenta poderosa acessível a todos. Pequenas mudanças na nossa rotina podem ter um grande impacto na nossa saúde física, social e mental.

Nesta época festiva, fortaleça as suas mitocôndrias: elas devolverão a sua energia, bem-estar e vitalidade.

