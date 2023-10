Passa por cirurgia e tem quadro estável menina de 7 anos que caiu de condomínio em Piedade

A- A+

Passou por cirurgia e se encontra em quadro de saúde estável nesta quarta-feira (4), a menina de 7 anos que caiu do sétimo andar de um apartamento no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



O caso aconteceu nessa terça-feira (3), em um dos blocos do Condomínio Clube Praia de Piedade. A criança, que não teve o nome divulgado, foi encaminhada para o Hospital da Restauração, na área central da capital pernambucana.



A menina passou por procedimento cirúrgico, se encontra estável e sendo acompanhada por uma equipe multidisciplinar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo o HR, não há previsão de alta médica.



A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o acidente ocorreu após a vítima ter cortado a tela de proteção.

O caso foi registrado como "outras lesões corporais", na Delegacia de Polícia de Crimes Contra a Criança e Adolescente e Atos Infracionais de Jaboatão dos Guararapes.

A mãe da criança, de 31 anos, foi autuada em flagrante por abandono de incapaz, por ter deixado a menina sozinha no apartamento fechado no momento do caso.



"Segundo relatos, ela [mãe] teria saído do local por um determinado tempo, momento em que teria acontecido o fato. A mulher foi levada à delegacia para esclarecimentos", afirmou a PCPE.

