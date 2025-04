Pastor americano sequestrado durante culto na África do Sul é resgatado após intenso tiroteio

O pastor americano Josh Sullivan, de 45 anos, sequestrado por homens armados durante um culto na África do Sul na semana passada, foi resgatado nessa terça-feira (15) após um intenso tiroteio que deixou três mortos, segundo a polícia.

De acordo com a rede televisiva inglesa BBC, ele foi localizado no município de Gqeberha, no Cabo Oriental — mesmo local de onde havia sido levado na última quinta-feira. As autoridades ainda não divulgaram informações sobre os sequestradores, mas suspeitam que eles conheciam a rotina da família.

Os sequestradores de Sullivan fizeram um pedido de resgate, o que levou à intervenção da unidade de elite da polícia da África do Sul, conhecida como Hawks. Em um comunicado divulgado na manhã desta quarta-feira, os Hawks disseram que Sullivan foi resgatado após "informações de inteligência verificadas nas quais uma equipe coordenada... se moveu rapidamente para o local identificado".

O porta-voz dos Hawks, Avele Fumba, disse que, quando os policiais se aproximaram da casa [imagem abaixo], os suspeitos tentaram fugir dentro de um veículo, enquanto abriam fogo.

