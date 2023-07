A- A+

Polêmica Pastor André Valadão gera revolta por incitar fiéis contra pessoas LGBTQIA+ e explica fala Internautas pediram a prisão do pastor pelo discurso de ódio

O pastor André Valadão virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais depois de proferir ataques e incitar o ódio à população LGBTQIA+ durante uma transmissão intitulada “teoria da conspiração”, feita pela Igreja da Lagoinha, em Orlando, nos Estados Unidos. Valadão sugeriu que os fiéis matassem pessoas da comunidade.

"Agora é a hora de tomar as cordas de volta e dizer: Pode parar, reseta! Mas Deus fala que não pode mais. Ele diz, “já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, matava tudo e começava de novo. Mas prometi que não posso”, agora tá com vocês", sugeriu. A fala gerou revolta e pedidos de punição ao pastor viralizaram nas redes. O senador Fabiano Contarato anunciou que representará criminalmente André Valadão por essa atitude.



Após a péssima repercussão, o pastor tentou explicar sua fala contra pessoas LGBTQIA+> "Nunca será sobre matar, segregar, mas sim sobre resetar, levar de volta à essência ao princípio... sim cabe ao que cr~e em Jesus (sic) levar a mensagem do recomeço, rset, reinício, nascer de novo e viver não mais para si, mas para Deus e suas Leis. Nunca será sobre matar pessoas e Deus nos livre deste terrível pecado, violência ou descriminação, mas a liberdade de viver o que crê. A série #censuranão é sobre isso. E a cada dia que passa vemos Leis, mídias, edicação e um sistema mundial tentando acoar a verdade da fé que um cristão genuíno carrega", escreveu.



Em outro vídeo, o pastor denunciou uma suposta distorção da grande mídia sobre seu discurso naquele culto religioso nos EUA. "A grande mídia se levanta para tentar gerar uma notícia aonde você se constrange (sic), ou é inibido e amedrontado e isso tem gerado e gera na vida de muitos cristãos por causa da pacificação que é o Evangelho, a falta de dicernimento de se levantar e militar por aquilo que você crê por sua casa e sua família", disse.



"Grandes mídias noticiando uma fala minha onde eu uso o termo que está no livro de Geneses, quando Deus a partir do dilúvio destrói toda a humanidade por causa da promiscuidade sexual e libertinagem e que um cristão genuíno considera contra a vontade de Deus", disse.

