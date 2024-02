A- A+

POLÊMICA Pastor associa "coração de dorama" à androginia em pregação em igreja no Recife Fala do religioso foi alvo de críticas ao viralizar nas redes sociais

Durante uma pregação em um congresso de adolescentes, no último domingo (28), no Recife, o pastor Ailton José Alves Júnior, da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, associou o gesto do "coração de dorama" — feito com os dedos polegar e indicador — à androginia. A fala viralizou nas redes sociais e foi alvo de críticas.

O religioso condenou os fiéis que fazem o gesto em púlpitos da igreja. Ele também afirmou que as produções asiáticas defenderiam a androginia.

“Não façam mais o coração de dorama nos púlpitos da igreja para tirar fotos. Vocês sabem o que é dorama? Quem aqui sabe o que é dorama? Defesa da androginia! Não há definição de macho nem fêmea, e todos fazem o sinal de dorama porque são ignorantes”, disse o religioso, na pregação.

A fala aconteceu no encerramento do 22º Congresso de Adolescentes, que tinha como tema "Não negarei a minha fé". Na transmissão feita pelo canal da Assembleia de Deus em Pernambuco no YouTube, é possível ver que alguns jovens aparentam estar surpresos com a declaração do pastor. Ele continua:

"Você acha que as coisas estão fáceis? Você acha que vim fazer showzinho aqui? Eu vim lutar", completou o pastor.

Em seguida, o pastor criticou outros programas de televisão, aos quais associou à "morte" e "vampiragem".

"Quando você olha pornografia, quando você olha coisas indecentes, quando você assiste dorama e outros programas e séries da TV, de morte, de vampiragem, e de tantas desgraças que há, você está se acostumando com a forma que o diabo age", disse Ailton Alves Júnior.

A igreja não se posicionou sobre o caso.

