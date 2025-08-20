A- A+

FLAGRANTE Pastor é novamente flagrado de calcinha fio dental e peruca em Goiânia Terceira aparição de Eduardo Costa vestido com roupas femininas volta a repercutir nas redes

O pastor Eduardo Costa voltou a ser tema de debates nas redes sociais após um novo vídeo viralizar nesta terça-feira, 19 Nas imagens, ele aparece mais uma vez usando roupas femininas nas ruas de Goiânia. O registro, divulgado pela página Goiânia Mil Graus, mostra o religioso com calcinha fio dental preta, blusa vermelha e uma peruca loira.

Segundo informações, o vídeo teria sido gravado na noite da última segunda-feira, 18. A gravação começa ainda com o pastor saindo de um carro branco. Ele observa o movimento ao redor e caminha por alguns minutos antes de retornar ao veículo.

Outras aparições já haviam circulado

Esse é o terceiro registro recente envolvendo o pastor em situações semelhantes.

No dia 12 de agosto, outro vídeo viralizou, desta vez mostrando Eduardo Costa com uma peruca loira e calcinha azul caminhando próximo a um bar no bairro Setor Urias Magalhães, também em Goiânia. As imagens geraram questionamentos sobre a identidade do homem.

Pouco depois, um vídeo gravado no dia 6 de agosto, captado por câmeras de segurança, também veio a público. Nele, o pastor é visto com a mesma peruca loira e calcinha preta andando próximo a um carro branco antes de entrar no veículo pelo lado do motorista.

Pronunciamento ao lado da esposa

Após a repercussão, Eduardo Costa confirmou que é o homem nos vídeos. Em pronunciamento publicado nas redes sociais, ao lado da esposa, a missionária Valquíria Costa, o pastor afirmou que os episódios fazem parte de uma "investigação pessoal". Segundo ele, o uso das roupas femininas teria sido um disfarce para localizar um endereço relacionado a um assunto de interesse particular.

Ainda de acordo com o pastor, as gravações estariam sendo usadas para tentativa de extorsão. Ele disse que foi procurado por uma pessoa que teria exigido pagamento até o meio-dia de 11 de agosto para não divulgar os vídeos. Costa afirmou ter recusado a oferta e decidido se pronunciar publicamente. Até o momento, não há confirmação de que tenha registrado ocorrência sobre o caso.

Conhecido como bispo e também cantor gospel, Eduardo Costa lidera uma congregação na capital goiana e tem cerca de 1,6 mil seguidores em seu perfil privado no Instagram. Na biografia, ele se define como "Poder e milagres - pastor".



