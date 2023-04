Pastor é preso no Rio por suspeita de estuprar sobrinha adolescente alegando precisar de "cura"

A- A+

Um pastor, de 49 anos, foi preso, na madrugada desta terça-feira (11), na Vila Valqueire, Zona Norte do Rio, suspeito de estuprar a sobrinha, de 14. Aos policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) responsáveis pela ocorrência, a vítima contou que o tio alegou estar com dor e que ela deveria "fazer sexo" com ele como forma de "cura". De acordo com a garota, os abusos começaram há pelo menos um ano. O pastor confessou o crime e foi autuado em flagrante por posse sexual mediante fraude.

Os PMs faziam um patrulhamento de rotina e, na Rua Baguari, viram um Prisma estacionado. O motorista, ao ver os policiais, tentou arrancar com o carro, mas logo em seguida foi abordado. Ele se identificou para os agentes, que viram a adolescente no banco do carona. Num primeiro momento, o pastor alegou que a menina era sua filha, mas foi desmentido pela vítima. Ela afirmou que o suspeito é seu tio, irmão de sua mãe, e pastor da igreja que ela e sua família frequentam.

A adolescente contou que o tio constantemente a levava para eventos religiosos sem a presença de seus responsáveis. Após as declarações da vítima, o suspeito confessou que havia abusado da sobrinha momentos antes da abordagem dos PMs. No carro foram encontrados dois preservativos usados.

O pastor seguiu para a 28ª DP depois seguiu para a 32ª DP (Jacarepaguá), onde ficou preso. Já a vítima foi ouvida na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá. Após a chegada de seus responsáveis, ela foi encaminhada para fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal (IML).

