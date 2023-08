A- A+

Uma onça-parda surpreendeu o pastor Paulo Henrique Barreto da Silva, de 19 anos, durante a gravação de uma pregação em uma área de mata de Vinhedo, em São Paulo (SP).

O momento, que aconteceu no domingo (20), foi registrado em vídeo gravado pelo religioso, que percebeu a presença do animal andando na mata.

Paulo Henrique gravou o encontro inesperado e pegou o exato momento em que o felino percebe a sua presença e se afasta sem atacá-lo.

No vídeo completo, a onça observa o homem por pelo menos cinco minutos antes de andar.

"Jesus, tira essa onça daqui. Meu Deus, tira essa onça daqui", repete o pastor durante o vídeo.

A gravação da pregação foi encerrada pelo próprio pastor depois que a onça passou por ele.

Apesar do susto vivenciado, o rapaz manteve a calma e gravou o momento inusitado que tem ganhado força na web. O conteúdo do pastor seria um material para ser postado no canal que mantém no YouTube.



Nas redes sociais, o rapaz agradeceu a Deus por nada ter lhe acontecido e citou um trecho da Bíblia.

“O meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos Leões, e eles não me fizeram mal algum; porque foi achada em mim inocência diante dele; e também diante de ti, ó Rei, não tenho cometido delito algum", publicou o jovem.

O vídeo circula pelas redes sociais e tem gerado muitos comentários, alguns até engraçados sobre o fato ocorrido.

O que diz a prefeitura

De acordo com a prefeitura de Vinhedo, moradores dos Sete Bairros confirmaram ter visto uma onça-parda no Jardim Miriam, próxima a várias residências.

"A presença de onças-pardas nas proximidades não deve gerar pânico. Esses animais têm um papel importante no equilíbrio do ecossistema local, ajudando a controlar as populações de presas naturais, como roedores, veados e capivaras. Ao agir com responsabilidade e respeito, podemos garantir um ambiente seguro tanto para os moradores quanto para a fauna", afirmou a prefeitura em nota.

“A onça-parda (suçuarana) é um felino nativo da região e é conhecida por sua pelagem característica e agilidade. Seu avistamento lembra da riqueza da nossa fauna local e da importância de compartilharmos esse espaço com responsabilidade e conhecimento”, diz a nota.

A administração também fez um alerta para os cuidados nesse tipo de situação. Veja dicas:

Caso você aviste uma onça-parda, mantenha a calma. Não tente se aproximar, perseguir ou capturá-la. Dê espaço para que o animal possa seguir seu rumo natural. O animal, por instinto, buscará áreas de mata para se abrigar.



Em casos de avistamento recorrente ou se você sentir que há um risco potencial, entre em contato com a Guarda Municipal ou o Corpo de Bombeiros. Eles são treinados para avaliar a situação e tomar as medidas necessárias.

