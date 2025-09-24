Pastor morre após contrair bactéria comedora de carne enquanto nadava com família durante férias

A- A+

Um pai e pastor da Virgínia morreu menos de duas semanas após contrair a bactéria comedora de carne. Derek Michael D'Arcy, de 64 anos, entrou na água em Virginia Beach com altura até a panturrilha, segundo sua mulher, Joyce D'Arcy, a bactéria Vibrio vulnificus entrou na corrente sanguínea dele através de um corte na perna.

Ele morreu 13 dias depois dos primeiros sintomas. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a Vibrio vulnificus pode causar doenças, incluindo fasceíte necrosante, com risco de morte.

"Virginia Beach era o nosso lugar favorito, então é muito triste que o melhor lugar que tivemos foi onde ele adoeceu", disse Joyce D'Arcy.

De acordo com o CDC, a bactéria vive naturalmente em águas costeiras. A maioria das pessoas adoece com o Vibrio após comer mariscos crus ou malpassados — especialmente ostras — porque a bactéria se "concentra" dentro dos mariscos, explicou os centros de controle. Mas, como a bactéria está presente em água salobra, ela também pode causar infecção se o nadador tiver uma ferida aberta, como aconteceu com D'Arcy.

Entre os sintomas, pode surgir: diarreia aquosa, frequentemente acompanhada de cólicas estomacais, náuseas, vômitos e febre. Entretanto, infecções na corrente sanguínea e em feridas são muito mais graves, causando pressão arterial "perigosamente baixa", bolhas na pele e fascite necrosante, comumente conhecida como doença devoradora de carne.

"Os médicos podem precisar amputar as pernas ou os braços de um paciente para remover tecido morto ou infectado", diz o CDC.

Algumas pessoas com condições preexistentes, como doença hepática ou câncer, podem ter um risco maior de doenças graves. D'Arcy estava em diálise domiciliar nos últimos sete anos após uma luta contra o câncer, de acordo com um GoFundMe criado para ajudar a família.

Foi seu estado de enfraquecimento que, segundo sua esposa, fez com que as bactérias carnívoras se espalhassem tão rapidamente.

“Infelizmente, tive que dizer sim para amputar as duas pernas. Cerca de 12 horas depois, eles notaram manchas no peito dele, na cabeça, na mão e nas costas, então sabíamos que tínhamos perdido a luta”, afirmou.

