BRASIL Pastor Sérgio Cravinho passa mal e morre durante culto transmitido ao vivo Sérgio Cravinho tinha 47 anos e pregava em igreja de Caxias do Sul, no RS

O pastor Sérgio Cravinho, de 47 anos, morreu após passar mal enquanto pregava em uma igreja de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O culto era transmitido ao vivo em uma rede social.

O religioso, da cidade de Turvo, no sul de Santa Catarina, pregava como convidado na Igreja Pentecostal Deus é Amor. O caso aconteceu na noite do último sábado (31).

O vídeo que circulou nas redes mostra Sérgio falando sobre uma vivência do pai, que também é pastor.

As imagens seguem com o pastor se ajoelhando atrás do púlpito e parando de falar. Diante do silêncio, fiéis correm ao altar e a gravação termina.

Em entrevista ao g1 Santa Catarina, a mulher que transmitia a pregação em sua rede social, afirmou que ajudou a realizar os primeiros socorros no pastor. Ela cursa técnico de enfermagem e prestou o auxílio junto a uma colega enfermeira até a chegada do Samu.

"A gente fez a nossa parte querendo salvar a vida dele", contou a mulher, que não quis ter o nome divulgado.

"Ele estava pregando normal, aparentemente, a gente não sabe se ele tinha problema do coração ou não. Se for ver no vídeo, ele conta um testemunho sobre o pai dele, e eu acredito que ele se emocionou bastante. Só os exames para saber também se foi infarto, parada cardíaca, o que foi", comentou.

Filiais da Igreja Pentecostal Deus é Amor publicaram notas de pesar nas redes sociais. A unidade da cidade de Bombinhas, em Santa Catarina, disse, no comunicado, que a comunidade se despede "de um servo que não apenas pregava a Palavra, mas também louvava ao Senhor com todo o seu coração".

"O Pastor Sérgio Carvinho foi um instrumento de Deus nesta terra, levando consolo, esperança e amor através da Palavra e do louvor. Sua voz, que tantas vezes encheu este lugar com cânticos de adoração, agora se une ao coro celestial. Sentiremos falta do som da sua voz, das suas orações, dos seus ensinamentos e do louvor que brotava da sua alma. A saudade fica, mas temos a certeza de que ele descansa nos braços do Pai, adorando aquele a quem serviu fielmente. Que seu legado continue vivo em nós, e que Deus console e fortaleça cada coração enlutado".

Velório e sepultamento

O velório do pastor Sérgio Cravinho ocorreu na Capela Mortuária de Turvo, na manhã desta segunda-feira. O sepultamento foi no Cemitério Rodeio da Areia, na mesma cidade.

