Pastor Paulo Garcia celebra Jubileu de Ouro

A- A+

Arcebispo e Primaz da Igreja Episcopal Carismática do Brasil (IECB), Dom Paulo Garcia celebrou, no fim de fevereiro, o Jubileu de Ouro pelos 50 anos de dedicação ao sacerdócio. Nascido em 18 de setembro de 1939, na cidade de Presidente Prudente, em São Paulo, o líder religioso chegou ao Recife em 1975 para iniciar seu ministério pastoral em uma pequena paróquia que, anos depois, se tornou a Catedral da Trindade, no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife.

“A Catedral da Trindade é hoje um lugar de acolhimento, esperança e renovação espiritual, graças ao incansável trabalho e à liderança amorosa. Cada oração feita, cada palavra pregada e cada alma alcançada são frutos do seu compromisso com a obra do Senhor”, disse o Curador da Fliporto, membro da Academia Pernambucana de Letras e ex-presidente da Fundação Joaquim Nabuco, Antônio Campos.

Dom Paulo Garcia é bacharel em Teologia, Direito e Filosofia. Foi ordenado Ministro da

Igreja Episcopal Anglicana do Brasil em 1970 e membro da Comissão de Ênfase Cristã da ACM (Associação Cristã dos Moços), no Rio de Janeiro, até 1972. O arcebispo integrou também o Comitê Carismático Internacional pela Evangelização do Mundo, em Londres.

Títulos



Dom Paulo Garcia implantou os Encontros Evangélicos de Casais e Jovens com

Cristo na região Nordeste. Em 1977, ganhou o título de cidadão recifense e, em 1990, o de cidadão pernambucano. Ele recebeu ainda em 2006 o título de Doutor em Divindade e, em 2007, foi reconhecido como Arcebispo e Primaz da IECB.

“A trajetória de Dom Paulo Garcia é marcada por uma entrega total ao serviço do Reino de Deus. Por meio de suas palavras, muitos encontraram consolo; por meio de suas ações, incontáveis vidas foram transformadas. Sua pregação tem sido como uma luz que ilumina os corações e aponta o caminho para Cristo. Nestes 50 anos, enfrentou desafios com coragem e superou obstáculos com sabedoria, sempre guiado pela mão de Deus. Seu exemplo de humildade e compaixão nos inspira a buscar uma vida de maior comunhão com o Pai Celestial”, completou Campos.

Veja também