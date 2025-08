A- A+

Dia dos Pais Paternidade com Afeto: mostra transforma o cuidado pelos pais em pauta pública no Recife Exposição fotográfica, promovida pelo Instituto Pipa, acontece de 7 a 9 de agosto e reúne debates, leilão solidário e apoio a mobilização pelo PL do Pai Presente

Nos próximos dias 7, 8 e 9 de agosto, o Instituto Primeira Infância Plantar Amor (Pipa) realiza a mostra “Paternidade com Afeto”, no Lounge do Moinho, no Recife Antigo. A iniciativa promove uma exposição fotográfica com imagens espontâneas de pais em momentos de cuidado, afeto e presença junto a seus filhos e filhas. A entrada é gratuita.

Registradas em praças e parques de Recife e Caruaru, as fotografias, assinadas por Anthony Ribeiro e Henrique Belizário, revelam diferentes expressões da paternidade sensível. Com foco no vínculo, na escuta e na corresponsabilidade.

Paternidade com Afeto

A proposta, além da contemplação artística, pretende provocar a sociedade, sensibilizando sobre a importância da paternidade ativa desde a primeira infância, e mobilizar apoio ao Projeto de Lei 6216/2023, o PL do Pai Presente, que propõe a ampliação das licenças parentais no Brasil.

A abertura oficial acontece na quinta-feira (7), às 18h, com apresentação cultural, depoimentos dos fotógrafos e homenagem a um dos pais retratados. A entrada também é gratuita.

Na sexta-feira (8), às 9h, será realizada a mesa de debate com mediação da coordenadora do Mãe Coruja, Cláudia Soares, sobre os avanços legislativos para a paternidade ativa, com a presença do deputado federal Pedro Campos (PSB-PE), relator do PL na Câmara; do diretor do Instituto Pipa, Rogério Morais; e de Rodolfo Canônico, diretor da ONG Family Talks, referência nacional em políticas de parentalidade. O encontro abordará os impactos esperados da possível aprovação da proposta, tanto do ponto de vista social quanto cultural.

Ainda na sexta, acontece o Leilão Solidário das fotografias expostas. As obras arrematadas serão destinadas a espaços públicos como escolas, unidades do Compaz e equipamentos de saúde e assistência social em Recife e Caruaru. A ideia é levar a mensagem da paternidade afetiva para os territórios, promovendo reflexão e inspiração comunitária.

Registradas em praças e parques de Recife e Caruaru, as fotografias revelam diferentes expressões da paternidade sensível. Foto: Antonio Belisário.

Registradas em praças e parques de Recife e Caruaru, as fotografias revelam diferentes expressões da paternidade sensível. Foto: Antonio Belisário.

Debate

A mostra será encerrada no sábado (9) com uma roda de conversa entre pais, mães, cuidadores e ativistas, mediada pelo comunicador Hugo Madureira. Em seguida, o público será convidado a participar da Passeata do Pai Presente, uma caminhada pelo bairro do Recife que integra a mobilização nacional em defesa do PL 6216/2023 e da valorização da paternidade ativa e corresponsável no Brasil.

Para o diretor-executivo do Instituto PIPA, Rogério Morais, o evento representa um chamado à mudança cultural. Ao valorizar práticas reais de cuidado exercidas por homens, a iniciativa busca ampliar o debate público sobre a parentalidade e engajar a sociedade na construção de políticas mais justas e humanas para a primeira infância.

“Cada imagem é um convite à transformação. Quando um pai cuida, toda a sociedade ganha. Precisamos reconhecer, apoiar e multiplicar essas experiências”, afirma Rogério Morais.

Veja também