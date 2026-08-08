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DIA DOS PAIS Pai socioafetivo: saiba o que é e quais são as etapas Conheça histórias de pais que exercem a paternidade socioafetiva e a atuação de profissionais que lidam diretamente com esse tipo de processo. Saiba quais são as exigências e o tempo estimado para conclusão

Pai é quem cuida? No entendimento da Corregedoria Nacional de Justiça, sim. O homem que participa da vida escolar, arca com despesas de saúde e tem vínculo afetivo com uma criança ou um adolescente, que não seja seu filho biológico, exerce a chamada paternidade socioafetiva. Este domingo também celebra esses pais que vivem a essência do seu papel: a presença com amor e responsabilidades.

Diferente de uma adoção, a paternidade socioafetiva não rompe com laços biológicos e permite a convivência mútua dos pais. Esse movimento, chamado de pluriparentalidade, existe na realidade de muitas famílias, mas, numa cultura de abandono parental, o pai socioafetivo costuma ocupar esse lugar sozinho.

Da esquerda para a direita: Davi, Silmara, Demetrius e Igor. Foto:Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

“Nada muda”

“Pai, nem se preocupe que pra mim nada muda. Eu amo o senhor”, disse o pequeno Igor Guilherme, aos 7 anos de idade, quando descobriu que o técnico de enfermagem Demetrius Lira não era seu pai biológico. A mãe, Silmara Mirelle, também técnica de enfermagem, não esperava a maturidade do filho. “A única coisa que eu quero é colocar o nome do meu pai no meu registro”, completou o menino.

O casal de enfermeiros se conheceu em um hospital, durante os longos plantões. Na época, Igor tinha apenas 10 meses. A conexão dos dois começou cedo. Demetrius não poderia reagir diferente: “Eu chorei muito. Fiquei sem acreditar”.

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O registro

O pai entrou na Justiça e descobriu a paternidade socioafetiva. Em 2024, no primeiro contato com uma juíza, foi sugerido que Demetrius se tornasse o único pai de Igor nos documentos, já que o biológico não fazia contato algum. Seriam dois anos de processo.

No dia 7 de maio deste ano, a resposta. Igor largou mais cedo do colégio, Silmara, na expectativa durante o plantão, e Demetrius, em frente ao computador para a audiência que marcaria uma nova fase na vida do pai e do filho. Uma hora depois, outro juiz acessa a conferência online.

“Ele descartou logo as testemunhas porque viu que a história era uma coisa real. Uma coisa do coração mesmo. E aí a gente ficou emocionado, até o juiz ficou emocionado. A gente só fez chorar porque a gente nem estava acreditando que era assim. Que tinha dado certo”, rememora.

Quando recebeu o documento que autorizava a nova certidão de Igor, mais uma emoção. “Fui ao cartório, fiz a certidão. Quando eu peguei, aí a gente comemorou de verdade. Fez eu me enxergar mais ainda como a pessoa que eu sempre quis ser”, diz. Esse é o primeiro Dia dos Pais dos dois depois da audiência.

“Todo dia, toda hora é uma oportunidade que o homem, o pai, tem para procurar seu filho e se aproximar. E esse mês de agosto faz tudo se tornar especial, tanto para ele quanto para seu filho”, conta o papai de Igor e Davi.

Maria Júlia Monteiro, advogada. Foto: Nina Xará/assessoria.

Números

No último ano, Pernambuco registrou 55.332 nascimentos. Desse total, uma em cada sete crianças foi registrada sem o nome do pai na certidão. No Recife, o índice foi de uma em cada oito. Ao mesmo tempo, foram contabilizados 2.132 reconhecimentos de paternidade no estado. Exu, no Sertão, liderou o ranking, com 452 reconhecimentos (21,20% do total), enquanto o Recife aparece na sexta colocação, com 4,92%. Os dados são da Arpen-Pernambuco.

A advogada Maria Júlia Monteiro lida com o tema no dia a dia do seu escritório, além de pesquisar o assunto. “A rotina de grande parte das mulheres que são mães envolve uma jornada tripla, incluindo o trabalho remunerado, o exercício da maternidade solo e as atividades domésticas. Essas últimas duas não são valorizadas. A figura da mulher na sociedade é estereotipada como obrigação de mãe, enquanto aos pais cabe, teoricamente, apenas o aspecto financeiro”, explica.

Pedro Freire, vice-defensor público da capital. Foto: Arquivo pessoal.

Melhor interesse

A comprovação do vínculo socioafetivo entre o pai e a criança ou adolescente passa por diversas etapas. É durante esse processo, que leva em média um ano, que o juiz decide pela pluriparentalidade ou pela inclusão apenas do pai socioafetivo, gerando a exclusão do biológico.

O vice-defensor público da capital, Pedro Freire, trabalha diariamente com esse tipo de processo. Segundo ele, a procura pelo reconhecimento de paternidade socioafetiva é crescente e extremamente representativa para a vida da criança ou adolescente.

“Se a pessoa ama realmente a criança como filho, o reconhecimento é fundamental, porque resguarda a criança [ou adolescente] no futuro. Ela tem o direito aos alimentos; em um eventual falecimento, a criança tem direito à herança deixada pelo pai socioafetivo, além da pensão do mesmo. A paternidade socioafetiva não distingue da paternidade biológica. A criança vai ter todos os direitos, igual a um filho biológico”, explica Freire.

Luciana Macêdo, psicóloga do TJPE. Foto: Arquivo Pessoal.

A psicóloga do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Luciana Macêdo, lida diretamente com as famílias em processo de reconhecimento. Ela faz a escuta ativa dos pais e dos jovens, sejam crianças ou adolescentes, além de visitas domiciliares e análise da trajetória de vida dos envolvidos no processo.

“O nosso compromisso é realmente compreender a realidade relacional daquela família, daquela criança, daquele adolescente e apresentar os elementos técnicos que vão auxiliar o magistrado ou a magistrada na tomada de decisão, sempre orientados pelo princípio do melhor interesse da criança e do adolescente”, conta Luciana.

A atuação de Pedro e Luciana é guiada pelo princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no ECA. Nos casos envolvendo maiores de 12 anos, o reconhecimento da paternidade socioafetiva pode ser feito em cartório, desde que haja o consentimento formal do jovem e do pai biológico. Sem essa concordância, o caso é levado à Justiça.

Engenheira civil Natália Medeiros divide seu pai afetivo, Luiz Elizaldo, com mais cinco irmãos e o primo Luizinho. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

“Cheio de filho”

"Como é bom ter sido escolhida. Eu simplesmente fui escolhida. Painho escolheu me amar". A engenheira civil Natália Medeiros, de 33 anos, divide seu pai afetivo com mais cinco irmãos. “Cheio de filho. Três dele, duas adotadas e um neto”, revela.

Quando a irmã mais velha de Natália nasceu, ela enfrentava sérios problemas de saúde. O tio Luiz Elizaldo, na época funcionário público, resolveu registrar a menina junto com a esposa. Dessa forma, a recém-nascida teve acesso ao plano de saúde de Luiz e pôde se tratar. Anos depois, ele também assume o lugar de pai para Natália.

“Ela precisava. Eu disse: ‘Não, eu vou fazer’. Registrei, coloquei no plano de saúde e, graças a Deus, ela ficou boa. Tomar conta de uma pessoa abandonada, ver uma pessoa triste... A gente tem que estar sempre perto pra ver se pode ajudar. Eu vi que faltava alguma coisa. Eu tinha como dar suporte e fui dando a elas o que eu podia”, conta o pai de 75 anos.

“Painho, meu tio, nasceu para paternar. Ele abraçou a gente, criou, ajudou financeiramente. Sempre foi a presença de homem que a gente precisava, já que a gente tinha só a presença da mãe”, diz Natália, que há alguns anos foi procurada pelo pai biológico e hoje reconstrói essa relação.

“Eu chamo os dois de Painho. No Dia dos Pais, ele [pai biológico] sabe que vou ter meu momento com ele e meu momento com Painho. Nunca foi uma questão para mim. Quem está comigo sabe que eu tenho dois pais”, fala, segura sobre o tema.

Seu Luiz, hoje aposentado, assumiu o lugar de pai do neto Luizinho, de 14 anos. “Por incrível que pareça, depois da gente, a filha dele também foi mãe, e o pai da criança não assumiu. Hoje ele também cuida do neto”, revela Natália. O senhor de riso fácil e baixinho, ao lado dos sobrinhos-filhos, não esconde seus sentimentos: “Eu me sinto feliz demais. Ser pai é tudo na vida”.



Passo a passo

Confira o caminho para reconhecimento de paternidade socioafetiva na justiça, segundo a Defensoria Pública de Pernambuco.

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