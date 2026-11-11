Qua, 11 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta11/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SEM PATINETES

Patinetes elétricos compartilhados deixarão de circular no Rio após fase experimental, diz prefeito

Prefeitura decidiu não prorrogar fase experimental do serviço, iniciada em 2024; possível retomada dependerá da análise dos dados coletados

Reportar Erro
Após fase experimental, patinetes elétricos deixarão de circular na cidade do RioApós fase experimental, patinetes elétricos deixarão de circular na cidade do Rio - Foto: Prefeitura do Rio de Janeiro/Divulgação

Os patinetes elétricos compartilhados que operam no Rio de Janeiro por meio do programa Sandbox.Rio deixarão de circular a partir desta quarta-feira (11).

A decisão foi anunciada nesta terça-feira pelo prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), que informou que a prefeitura não vai prorrogar a fase experimental do serviço, iniciada em junho de 2024. Ainda não há previsão de uma possível retomada da operação.

O Sandbox.Rio é um programa da prefeitura que funciona como um laboratório de inovação, permitindo que empresas testem novos serviços e tecnologias na cidade antes de uma eventual implementação definitiva. As experiências têm duração determinada, regras específicas e acompanhamento do poder público, que avalia os resultados para decidir sobre a continuidade das atividades.

Leia também

• Influenciadora Vivi Motta morre aos 23 anos no Rio de Janeiro

• Polícia Civil devolve mais de três mil celulares recuperados a vítimas de roubos no Rio

• Cinco adolescentes são vistos dividindo patinete elétrico em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Segundo Cavaliere, durante os mais de dois anos de funcionamento dos patinetes, o município acompanhou a operação para entender como os equipamentos se comportavam no cotidiano da cidade. Com o encerramento da experiência, os dados coletados serão analisados para avaliar se há condições para uma futura retomada do serviço.

O prefeito destacou ainda que o cenário da mobilidade urbana mudou desde o início dos testes, especialmente após a regulamentação nacional do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que estabeleceu regras para a circulação de veículos elétricos individuais.

Cavaliere também ressaltou que o Rio já conta com mais de 460 quilômetros de infraestrutura cicloviária e que a prefeitura pretende continuar ampliando os espaços destinados a quem utiliza bicicletas e outros veículos de duas rodas.

"Uma cidade que incentiva novas formas de mobilidade também precisa garantir a segurança de quem anda a pé, pedala ou dirige. É esse equilíbrio que vai orientar nossas próximas decisões", afirmou o prefeito.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter