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SEM PATINETES Patinetes elétricos compartilhados deixarão de circular no Rio após fase experimental, diz prefeito Prefeitura decidiu não prorrogar fase experimental do serviço, iniciada em 2024; possível retomada dependerá da análise dos dados coletados

Os patinetes elétricos compartilhados que operam no Rio de Janeiro por meio do programa Sandbox.Rio deixarão de circular a partir desta quarta-feira (11).

A decisão foi anunciada nesta terça-feira pelo prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), que informou que a prefeitura não vai prorrogar a fase experimental do serviço, iniciada em junho de 2024. Ainda não há previsão de uma possível retomada da operação.

O Sandbox.Rio é um programa da prefeitura que funciona como um laboratório de inovação, permitindo que empresas testem novos serviços e tecnologias na cidade antes de uma eventual implementação definitiva. As experiências têm duração determinada, regras específicas e acompanhamento do poder público, que avalia os resultados para decidir sobre a continuidade das atividades.

Segundo Cavaliere, durante os mais de dois anos de funcionamento dos patinetes, o município acompanhou a operação para entender como os equipamentos se comportavam no cotidiano da cidade. Com o encerramento da experiência, os dados coletados serão analisados para avaliar se há condições para uma futura retomada do serviço.

O prefeito destacou ainda que o cenário da mobilidade urbana mudou desde o início dos testes, especialmente após a regulamentação nacional do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que estabeleceu regras para a circulação de veículos elétricos individuais.

Cavaliere também ressaltou que o Rio já conta com mais de 460 quilômetros de infraestrutura cicloviária e que a prefeitura pretende continuar ampliando os espaços destinados a quem utiliza bicicletas e outros veículos de duas rodas.

"Uma cidade que incentiva novas formas de mobilidade também precisa garantir a segurança de quem anda a pé, pedala ou dirige. É esse equilíbrio que vai orientar nossas próximas decisões", afirmou o prefeito.

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