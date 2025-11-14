Sex, 14 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta14/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Dia da Consciência Negra

Pátio de São Pedro reúne atrações para celebrar o Dia da Consciência Negra

Programação gratuita ocorre entre 18 e 21 de novembro e reúne maracatus, blocos afro, afoxés e artistas locais e internacionais

Reportar Erro
O Pátio de São Pedro será palco de atividades em comemoração ao Dia da Consciência NegraO Pátio de São Pedro será palco de atividades em comemoração ao Dia da Consciência Negra - Foto: Pedro Neiva

O Pátio de São Pedro vai concentrar, entre 18 e 21 de novembro, quase 20 atrações dedicadas às tradições de matriz africana, em celebração ao Dia da Consciência Negra. A iniciativa, articulada pelo Movimento Negro Unificado e pela Prefeitura do Recife, reúne apresentações de maracatus, blocos afro, afoxés, grupos de coco e artistas de diferentes regiões.

Leia também

• Orquestra Criança Cidadã realiza ensaio geral antes de concerto flutuante inédito

• Estudantes da rede de ensino de Pernambuco terão gratuidade em ônibus no segundo dia do Enem 2025

• Prefeitura do Recife promoverá a urbanização do Canal da Mauricéia para mitigar alagamentos

Abertura com Terça Negra especial

A programação começa no dia 18, às 18h, com uma edição especial da Terça Negra. Até as 23h, se apresentam Maracatu Nação Sol Brilhante do Recife, Maracatu Aurora Africana, Tiguer e A Patota, Afoxé Filhos de Oxáguiam e o Grupo Dobrando o Couro.

Palco Tereza de Benguela movimenta o dia 19

No dia 19, o Pátio recebe a programação do Palco Tereza de Benguela, a partir das 19h. O espaço presta homenagem à liderança quilombola que atuou no século XVIII. A noite reúne Bloco Afro Daruê Malungo, Coco dos Pretos, Uana e o duo Kokoko!, de Kinshasa, que mistura música eletrônica com ritmos africanos.

AfroFest ocupa o pátio no dia 20

A noite do dia 20 será marcada pela programação do AfroFest, festival idealizado pela produtora cultural Jadion Helena. O evento conta com apresentações do Afoxé Aganju Aséobá, às 18h, e do artista Mago de Tarso, às 20h30.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Afrofest (@afrofest.pe)

Cortejo encerra programação no dia 21

A programação termina no dia 21, com atividades a partir das 14h. O dia reúne Mercado Afro, discotecagem, feira de mulheres negras, roda de capoeira e cortejo com seis afoxés, partindo do Pátio do Terço em direção ao Pátio de São Pedro. A noite encerra com show de drags às 19h30.
Toda a programação tem acesso gratuito.

Serviço

Dia da Consciência Negra no Pátio de São Pedro
Local: Pátio de São Pedro, Recife
Entrada: Gratuita

18/11 - Terça Negra especial
18h - Maracatu Nação Sol Brilhante do Recife
19h - Maracatu Aurora Africana
20h - Tiguer e A Patota
21h - Afoxé Filhos de Oxáguiam
22h - Grupo Dobrando o Couro

19/11 - Palco Tereza de Benguela
19h - Bloco Afro Daruê Malungo
20h - Coco dos Pretos
21h - Uana
22h - Kokoko!

20/11 - AfroFest
18h  - Afoxé Aganju Aséobá
20h30 - Mago de Tarso

21/11 - Mercado Afro e Cortejo de Afoxés
14h - DJ Chéu
14h30 - Feira das Mulheres Pretas
15h - Roda de Capoeira
17h20 - DJ Chéu
18h30 - Cortejo dos Afoxés Afefé Legbará, Ara Omim, Ylê de Egba, Omo Lufan, Oyá Guerrê e Obá Iroko
19h30 - Show de Drags

Com informações da assessoria

Reportar Erro

Veja também

Newsletter