Pátio de São Pedro reúne atrações para celebrar o Dia da Consciência Negra
Programação gratuita ocorre entre 18 e 21 de novembro e reúne maracatus, blocos afro, afoxés e artistas locais e internacionais
O Pátio de São Pedro vai concentrar, entre 18 e 21 de novembro, quase 20 atrações dedicadas às tradições de matriz africana, em celebração ao Dia da Consciência Negra. A iniciativa, articulada pelo Movimento Negro Unificado e pela Prefeitura do Recife, reúne apresentações de maracatus, blocos afro, afoxés, grupos de coco e artistas de diferentes regiões.
Abertura com Terça Negra especial
A programação começa no dia 18, às 18h, com uma edição especial da Terça Negra. Até as 23h, se apresentam Maracatu Nação Sol Brilhante do Recife, Maracatu Aurora Africana, Tiguer e A Patota, Afoxé Filhos de Oxáguiam e o Grupo Dobrando o Couro.
Palco Tereza de Benguela movimenta o dia 19
No dia 19, o Pátio recebe a programação do Palco Tereza de Benguela, a partir das 19h. O espaço presta homenagem à liderança quilombola que atuou no século XVIII. A noite reúne Bloco Afro Daruê Malungo, Coco dos Pretos, Uana e o duo Kokoko!, de Kinshasa, que mistura música eletrônica com ritmos africanos.
AfroFest ocupa o pátio no dia 20
A noite do dia 20 será marcada pela programação do AfroFest, festival idealizado pela produtora cultural Jadion Helena. O evento conta com apresentações do Afoxé Aganju Aséobá, às 18h, e do artista Mago de Tarso, às 20h30.
Cortejo encerra programação no dia 21
A programação termina no dia 21, com atividades a partir das 14h. O dia reúne Mercado Afro, discotecagem, feira de mulheres negras, roda de capoeira e cortejo com seis afoxés, partindo do Pátio do Terço em direção ao Pátio de São Pedro. A noite encerra com show de drags às 19h30.
Toda a programação tem acesso gratuito.
Serviço
Dia da Consciência Negra no Pátio de São Pedro
Local: Pátio de São Pedro, Recife
Entrada: Gratuita
18/11 - Terça Negra especial
18h - Maracatu Nação Sol Brilhante do Recife
19h - Maracatu Aurora Africana
20h - Tiguer e A Patota
21h - Afoxé Filhos de Oxáguiam
22h - Grupo Dobrando o Couro
19/11 - Palco Tereza de Benguela
19h - Bloco Afro Daruê Malungo
20h - Coco dos Pretos
21h - Uana
22h - Kokoko!
20/11 - AfroFest
18h - Afoxé Aganju Aséobá
20h30 - Mago de Tarso
21/11 - Mercado Afro e Cortejo de Afoxés
14h - DJ Chéu
14h30 - Feira das Mulheres Pretas
15h - Roda de Capoeira
17h20 - DJ Chéu
18h30 - Cortejo dos Afoxés Afefé Legbará, Ara Omim, Ylê de Egba, Omo Lufan, Oyá Guerrê e Obá Iroko
19h30 - Show de Drags
Com informações da assessoria