SÃO JOÃO Pátio de São Pedro recebe atrações juninas a partir desta quarta-feira (28); veja programação Evento contará ainda com celebração do aniversário da Rádio Frei Caneca FM

O São João do Recife segue com todas as forças e, nesta última semana de festejos, as atrações chegam ainda mais especiais. Um dos motivos para isso é a abertura das festas no Pátio de São Pedro, no bairro de Santo Antônio, área central da cidade, um dos principais pontos históricos da capital.

Com programação que vai desta quarta-feira (28) até a sexta-feira (30), o local receberá atrações que vão dos mais variados shows celebrando a cultura nordestina através do forró e do xaxado, até uma homenagem ao aniversário da Frei Caneca FM.

A abertura nesta quarta, com festejos iniciando às 17h, contará com shows da banda Xaxado do Egídio, além de Eduardo Moreno, às 18h20, Adiel Luna, às 19h40 e, encerrando, o grupo Tribo Cordel, a partir das 21h.

Dando continuidade, na quinta-feira (29), será a vez da banda Ciranda Pereira, às 17h, comandar a festa. Haverá ainda apresentações de Manoelzinho do Acordeon, Carla Rio e, finalizando, o São João do Pátio de São Pedro receberá a ilustre presença da cantora Irah Caldeira para animar a festa.

Homenagem à Frei Caneca FM

Encerrando os festejos juninos no Pátio de São Pedro, a programação reserva uma celebração ao aniversário da Rádio Frei Caneca FM, entidade pública mantida pela Prefeitura do Recife que disponibiliza programas diários há sete anos.

Para a festa, se apresentarão, a partir das 17h, Ciranda Santana, Coco Umbigada, Maciel Salu e, finalizando, às 21h, o cantor Jorge do Peixe: Baião Granfino.

Confira a programação completa do Pátio de São Pedro:

Quarta-feira (28/06)

17h - Xaxado do Egídio

18h20 - Eduardo Moreno

19h40 - Adiel Luna

21h - Tribo Cordel

Quinta-feira (29/06)

17h - Ciranda Praieira

18h20 - Manoelzinho do Acordeon

19h40 - Carla Rio

21h - Irah Caldeira

Sexta-feira (30/06)

Aniversário da Rádio Frei Caneca FM

17h - Ciranda Santana

18h20 - Coco de Umbigada

19h40 - Maciel Salu

21h - Jorge do Peixe: Baião Granfino



