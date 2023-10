A- A+

Recife Pátio do Carmo, no Recife, recebe Festival Flores de Holambra a partir de segunda-feira (30) Serão comercializadas mais de 150 espécies com preços a partir de R$ 6,50

De 30 de outubro a 20 de novembro, o Pátio do Carmo, no bairro de Santo Antônio, na área central do Recife, recebe a 23° edição do Festival Flores de Holambra.



Com mais de 150 espécies e preços a partir de R$ 6,50, a feira funcionará todos os dias, incluindo domingos e feriados, no horário das 8h às 18h. O acesso é gratuito.



Na área de 400m² do Pátio do Carmo, estarão à venda plantas carnívoras, cactos, orquídeas, suculentas e rosas do deserto, com destaque para a espécie Mariana.

Haverá opções a partir de R$ 6,50. Foto: Divulgação

O festival ofertará, ainda, uma variedade de adubos, fertilizantes e vasos de barro. Além de adquirir os produtos, os visitantes receberão orientações de como cultivar as plantas.

Haverá, também, a oficina gratuita “Cultivo de orquídeas, adubação e fertilização de plantas em geral”, com o agrônomo e produtor local Sávio Duarte, prevista para ocorrer no dia 5 de novembro, a partir das 15h30.

“Oferecemos a maior variedade entre flores e plantas ornamentais do Recife. Só de cactos e suculentas, vamos reunir entre 30 e 40 espécies diferentes durante todo o evento”, afirmou o coordenador do festival Daniel Trindade.

O Festival Flores de Holambra tem origem na cidade de Holambra, no estado de São Paulo, onde se concentra a maior produção de flores ornamentais do País. No Recife, o evento acontece em parceria com a Basílica do Carmo.



Serviço:

Festival Flores de Holambra

Data: De 30/10 a 20/11

Horário: 8h às 18h

Local: Pátio da Basílica do Carmo, na av. Dantas Barreto, 646, no bairro de Santo Antônio, Recife/PE

Entrada: Gratuita

Informações: (81) 99746 6168.

