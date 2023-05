A- A+

RECIFE Festival das Flores de Holambra, no Centro, oferece serviços estéticos gratuitos esta sexta (12) Festival acontece no Pátio do Carmo

Realizado até este domingo de Dia das Mães (14) no Recife, o Festival das Flores de Holambra oferece, nestas quinta (11) e sexta-feiras (12) serviços estéticos gratuitos. Os serviços começam às 10h e vão até as 14h, durante o festival, que acontece no Pátio da Basílica do Carmo, no bairro de Santo Antônio, região central da cidade,

No local, homens e mulheres podem fazer cortes de cabelo. As mulheres também têm à disposição o serviço de escova. A iniciativa é uma parceria com o Instituto Embelleze.



“Nossa intenção é cuidar das pessoas e contribuir para o resgate da autoestima”, comenta Daniel Trindade, organizador do Festival, que completa 22 edições neste ano.

A expectativa é que, com a proximidade do Dia das Mães, próximo domingo (14), a circulação de pessoas no festival aumente em 50%. “Estamos, inclusive, fazendo reposição com flores especiais para atender quem ainda busca opções de compra”, afirma Daniel.



O festival, que tem preços populares - a partir de R$ 6 -, reúne mais de 150 espécies de plantas, incluindo orquídeas, samambaias, cactos, rosas, begônias, bonsais, frutíferas, além de ervas medicinais.

Beneficente, o Festival das Flores de Holambra é realizado no Recife em parceria com a Basílica do Carmo e ocorre sempre nos meses de maio e novembro. Holambra, no interior de São Paulo, é o maior produtor de flores ornamentais do país.

