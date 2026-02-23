Seg, 23 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda23/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CIÊNCIA

Patógeno fúngico de 'prioridade crítica' identificado pela OMS pode ser ainda mais letal, diz estudo

Efeito nocivo do fungo pode ser ainda maior quando combinado com a bactéria responsável pela tuberculose, como descobriram pesquisadores

Reportar Erro
As infecções por fungos são responsáveis por cerca de 1,7 milhão de mortes e mais de 150 milhões de internações graves em todo o mundoAs infecções por fungos são responsáveis por cerca de 1,7 milhão de mortes e mais de 150 milhões de internações graves em todo o mundo - Foto: Unsplash

Um novo estudo encontrou a primeira evidência de que um patógeno fúngico identificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como "prioridade crítica" pode se tornar ainda mais letal quando coinfectado com tuberculose. O trabalho foi publicado nesta segunda-feira (23) na revista científica Journal of Medical Microbiology.

A equipe de pesquisadores observou que o fungo Cryptococcus neoformans, que infecta pessoas pela inalação de esporos ou células de levedura presentes no ambiente, combinado com a infecção pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, o agente causador da tuberculose, aumenta significativamente o risco de morte em comparação com apenas a infecção fúngica.

"Sabemos que esses patógenos são comumente isolados de pacientes em regiões endêmicas, mas ninguém investigou o impacto de um sobre o outro. Nossa hipótese era de que a co-incubação de C. neoformans com espécies de Mycobacterium resultaria em células de C. neoformans com alterações no tamanho e na forma, tornando-as mais patogênicas e perigosas", afirma Orlando Ross, primeiro autor do estudo publicado no Journal of Medical Microbiology e candidato a doutorado na Universidade de Exeter, no Reino Unido.

E a descoberta feita por meio de análises confirmou a hipótese: na presença de micobactérias, o fungo alterou sua densidade celular, diversidade celular e tamanho da cápsula — uma membrana externa protetora que envolve as células do fungo. O que, por sua vez, deixa o fungo ainda mais nocivo para o organismo.

Leia também

• Agrotóxicos estão mais nocivos em todo o mundo, aponta estudo

• Mulheres sofrem mais de dor crônica do que homens, aponta novo estudo

• Própolis verde: produto brasileiro mostra potencial contra doenças neurodegenerativas, diz estudo

Esse cenário também foi testado levando em conta como o sistema imunológico seria afetado. Ao replicar o ambiente pulmonar coinfectado, os pesquisadores descobriram que as células imunológicas tinham maior probabilidade de serem invadidas pelo fungo quando expostas à tuberculose, em comparação com a situação em que não estavam expostas.

"Isso demonstra que a presença simultânea de patógenos bacterianos e fúngicos no pulmão pode agravar o prognóstico dos pacientes", explica Ross.

Lista crítica da OMS
Em 2022, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou uma lista de fungos que representam alerta para a saúde global. Ao todo, são 19 fungos que estão crescendo e se tornando resistentes a tratamentos. Eles estão divididos em três classes: médio, alto e crítico. Quatro tipos de fungos foram incluídos no grupo de prioridade crítica: Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Cryptococcus neoformans e Candida auris.

O fungo Cryptococcus neoformans pode causar infecções cerebrais mortais. No mundo, é uma das principais causas de doença em pacientes com HIV/AIDS e mata pelo menos 180.000 pessoas anualmente.

As infecções por fungos são responsáveis por cerca de 1,7 milhão de mortes e mais de 150 milhões de internações graves em todo o mundo a cada ano. A OMS tem listas semelhantes de vírus e bactérias que servem como guias para definir quais pesquisas devem ser priorizadas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter