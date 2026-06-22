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INTERNACIONAL

Patriarca latino de Jerusalém promete não abandonar cristãos de Gaza

Dom Pizzaballa, acompanhado pelo patriarca ortodoxo grego Teófilo III, chegou a Gaza em uma visita excepcional destinada a apoiar a pequena comunidade cristã local

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Patriarca Ortodoxo Grego de Jerusalém, Teófilo III, acende uma vela ao lado do Patriarca Latino de Jerusalém, Cardeal Pierbattista Pizzaballa (C), durante uma visita à Igreja da Sagrada Família na Cidade de GPatriarca Ortodoxo Grego de Jerusalém, Teófilo III, acende uma vela ao lado do Patriarca Latino de Jerusalém, Cardeal Pierbattista Pizzaballa (C), durante uma visita à Igreja da Sagrada Família na Cidade de G - Foto: Omar Al-Qattaa/AFP

O cardeal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, prometeu nesta segunda-feira (22) não abandonar os cristãos de Gaza durante uma visita ao território palestino devastado pela guerra.

Dom Pizzaballa, acompanhado pelo patriarca ortodoxo grego Teófilo III, chegou a Gaza em uma visita excepcional destinada a apoiar a pequena comunidade cristã local e o restante da população, que enfrenta uma situação humanitária catastrófica.

"Nunca abandonamos vocês e nunca serão abandonados", declarou o patriarca latino de Jerusalém aos fiéis durante uma missa na igreja da Sagrada Família, segundo um vídeo divulgado pela paróquia, a única católica da Faixa de Gaza.

Dos 2,2 milhões de habitantes da Faixa de Gaza, cerca de mil são cristãos, a maioria ortodoxos.

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O Patriarcado Latino reúne cerca de 135 católicos no território. Eles se refugiaram no complexo da paróquia da Sagrada Família, na Cidade de Gaza, nos primeiros dias da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas. Parte dos ortodoxos se juntou a eles.

Segundo o Patriarcado Latino de Jerusalém, a visita reflete sua "responsabilidade pastoral" com "as igrejas locais e toda a população de Gaza, onde as famílias continuam enfrentando profundos sofrimentos humanitários, medo, luto e incerteza".

Durante a estadia, dom Pizzaballa e Teófilo III devem se reunir com membros do clero, comunidades religiosas, famílias cristãs e outras pessoas afetadas pelas consequências da guerra na região, onde vigora um frágil cessar-fogo desde outubro de 2025.

Pizzaballa também participou nesta segunda-feira de um diálogo inter-religioso na Universidade Al Azhar de Gaza. Ele agradeceu aos estudantes pela participação "apesar das provas, apesar das bombas, apesar da destruição", segundo imagens registradas pela AFP.

O patriarca também plantou uma oliveira no pátio da universidade.

"É um pequeno gesto, mas um gesto importante: um sinal de paz e um símbolo de esperança. Precisamos desses sinais e símbolos para nos lembrar da importância de semear as sementes da paz", afirmou.

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