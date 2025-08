A- A+

BICHOS Patrick da vida real: estrela-do-mar com "bumbum" surpreende cientistas na Argentina Animal com aparência inusitada é encontrado a 1.200 metros de profundidade

Durante uma expedição científica em mar na Argentina, uma estrela-do-mar chamou a atenção de cientistas por parecer carregar um "bumbum humano", e logo foi associado a Patrick Estrela, personagem de "Bob Esponja Calça Quadrada.

Mais de 30 pesquisadores do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas (Conicet) e do Instituto Schmidt do Oceano capturaram a imagem que viralizou nas redes sociais.

Veja o vídeo:

O registro foi feito a 1.200 metros abaixo da superfície, no cânion submarino de Mar del Plata, no Atlântico Sul.

O achado ocorreu durante uma transmissão ao vivo realizada por pesquisadores embarcados no navio de exploração Falkor (too).

Durante a transmissão, um dos cientistas reagiu com bom humor ao compará-lo ao personagem. "Encontramos o Patrick!", ao que outra responde: "Sim, acho que todos pensamos o mesmo".

Com coloração alaranjada vibrante, braços curtos e superfície rugosa, o animal não só gerou risos entre os estudiosos, como também despertou interesse científico por habitar um ecossistema ainda pouco conhecido.

Patrick Estrela do desenho 'Bob Esponja Calça Quadrada'. | Foto: Nickelodeon/Reprodução

A expedição é coordenada por mais de 30 pesquisadores de instituições argentinas, sob a liderança do Conicet, com o apoio do Schmidt Ocean Institute.

O grupo visa explorar a biodiversidade das profundezas do mar, detectar a presença de microplásticos, analisar o DNA ambiental e desenvolver modelos 3D dos ecossistemas do Mar Argentino.

