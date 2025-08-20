PERNAMBUCO
Paudalho: motociclista e ciclista morrem após colisão na BR-408
PRF diz que suspeita é de que a moto atingiu a bicicleta quando o ciclista tentava atravessar a rodovia
Um motociclista e um ciclista morreram, na manhã desta quarta-feira (20), em um sinistro de trânsito no quilômetro 74 da BR-408, em Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para o local do acidente por volta das 6h30.
Segundo a corporação, a moto e a bicicleta em que estavam as vítimas colidiram.
"A suspeita é de que a moto atingiu a bicicleta no momento em que o ciclista atravessava a rodovia em uma área urbana", afirmou a PRF.
O condutor da moto e o ciclista morreram ainda no local.
A PRF acionou Instituto de Criminalística (IC) e a Polícia Civil.