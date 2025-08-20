A- A+

PERNAMBUCO Paudalho: motociclista e ciclista morrem após colisão na BR-408 PRF diz que suspeita é de que a moto atingiu a bicicleta quando o ciclista tentava atravessar a rodovia

Um motociclista e um ciclista morreram, na manhã desta quarta-feira (20), em um sinistro de trânsito no quilômetro 74 da BR-408, em Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para o local do acidente por volta das 6h30.

Segundo a corporação, a moto e a bicicleta em que estavam as vítimas colidiram.

"A suspeita é de que a moto atingiu a bicicleta no momento em que o ciclista atravessava a rodovia em uma área urbana", afirmou a PRF.

O condutor da moto e o ciclista morreram ainda no local.

A PRF acionou Instituto de Criminalística (IC) e a Polícia Civil.

Veja também