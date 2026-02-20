Paudalho: motociclista morre após colidir na traseira de caminhão na BR-408
Sinistro de trânsito aconteceu por volta das 7h50, no quilômetro 76,9 da pista
Acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão deixou uma pessoa morta na manhã desta sexta-feira (20), na BR-408, no município de Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.
O sinistro de trânsito aconteceu por volta das 7h50, no quilômetro 76,9 da pista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista colidiu na traseira do caminhão.
Com o impacto, o condutor da moto, que não teve o nome e idade divulgados, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
Leia também
• Ramal Camaragibe do Metrô do Recife volta a funcionar após problema na rede aérea
• Bloco da Ressaca completa 26 anos de história e anima ruas da Zona Norte do Recife no domingo (22)
• Compaz Paulo Freire sedia experiência imersiva para estudantes no Recife sobre vulcões
O motorista do caminhão permaneceu na área do acidente e realizou o teste do bafômetro, que não constatou ingestão de álcool.
Além da PRF, o Instituto de Criminalística (IC) e Instituto de Medicina Legal (IML) também foram acionados.