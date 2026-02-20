Sex, 20 de Fevereiro

Mata Norte

Paudalho: motociclista morre após colidir na traseira de caminhão na BR-408

Sinistro de trânsito aconteceu por volta das 7h50, no quilômetro 76,9 da pista

Com o impacto, o condutor da moto não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no localCom o impacto, o condutor da moto não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local - Foto: PRF/Divulgação

Acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão deixou uma pessoa morta na manhã desta sexta-feira (20), na BR-408, no município de Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

O sinistro de trânsito aconteceu por volta das 7h50, no quilômetro 76,9 da pista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista colidiu na traseira do caminhão.

Colisão deixou uma pessoa morta na BR-408, em Paudalho | Foto: PRF/Divulgação

Com o impacto, o condutor da moto, que não teve o nome e idade divulgados, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O motorista do caminhão permaneceu na área do acidente e realizou o teste do bafômetro, que não constatou ingestão de álcool.

Além da PRF, o Instituto de Criminalística (IC) e Instituto de Medicina Legal (IML) também foram acionados.

