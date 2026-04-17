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Mata Norte Paudalho: mulher morre após moto conduzida por filho de 13 anos colidir com caminhão, diz PM Vítima fatal foi identificada como Tamires Gomes da Mota, estudante de fisioterapia

Uma mulher de 27 anos morreu após a moto em que ela estava, e que era conduzida pelo filho de 13 anos , colidir com um caminhão em uma rodovia estadual em Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

O sinistro de trânsito aconteceu na noite dessa quinta-feira (16), na PE-40. A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência por meio do 2º BPM. No local, a corporação constatou uma colisão envolvendo uma motocicleta e um caminhão.

"O condutor da moto foi socorrido para a UPA de Paudalho, enquanto a passageira não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local", informou a PM, destacando que as vítimas são mãe e filho.



O condutor do caminhão deixou a área após o ocorrido e não foi identificado.

"A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) afirmou que registrou, por meio da 11ª Delegacia Seccional de Goiana, a ocorrência de acidente de trânsito que vitimou fatalmente uma mulher de 27 anos e deixou um adolescente de 13 anos ferido. A mulher foi a óbito no local e o adolescente foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento", destacou a corporação.

As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação do caso.



A vítima fatal foi identificada como Tamires Gomes da Mota, estudante de fisioterapia da Uniplan Carpina. A instituição de ensino emitiu uma nota de pesar nas redes sociais.

"É com grande pesar que comunicamos o falecimento da aluna Tamires Gomes da Mota, que faleceu nessa quinta-feira, 16 de abril. A Uniplan presta solidariedade aos amigos e familiares por esta irreparável perda", afirma a publicação.

Confira nota da Polícia Militar de Pernambuco na íntegra:

"A Polícia Militar, por meio do 2º BPM, informa que foi acionada para um sinistro de trânsito na noite de ontem (16), na PE-040, em Paudalho/PE. No local, foi constatada uma colisão envolvendo uma motocicleta e um caminhão. O condutor da moto foi socorrido para a UPA de Paudalho, enquanto a passageira não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. O motorista do caminhão deixou o local após o acidente".



Confira nota da Polícia Civil de Pernambuco na íntegra:

"A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou, por meio da 11ª Delegacia Seccional de Goiana, a ocorrência de acidente de trânsito que vitimou fatalmente uma mulher de 27 anos e deixou um adolescente de 13 anos ferido. A mulher foi a óbito no local e o adolescente foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento. O fato aconteceu na PE-40, no município de Paudalho, na noite desta quinta-feira (16). As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação do caso".

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