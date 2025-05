A- A+

FESTA Paudalho recebe festa do brega funk com concurso de dança entre jovens da Mata Norte Evento gratuito neste domingo (1º), no Alto Dois Irmãos, reúne artistas populares, coreografias da comunidade e valoriza a juventude periférica com apoio da PNAB

A cidade de Paudalho, na Mata Norte de Pernambuco, terá um fim de semana diferente, com muito som, dança e protagonismo da juventude das comunidades.

É o projeto “Brega Funk nas Comunidades”, que acontece neste domingo (1º), às 14h, na Travessa B, no bairro Alto Dois Irmãos, reunindo atrações conhecidas da cena local e um concurso de dança.

O evento é gratuito e aposta na força criativa dos jovens da periferia, com destaque para a expressão cultural do brega funk, ritmo que nasceu nas periferias do Grande Recife e hoje ecoa por toda a região, sendo reconhecido, desde 2021, como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife.

A programação traz nomes potentes do cenário do brega funk e do funk nordestino, como Jeff, fenômeno popular entre o público jovem; Hit Mizere, conhecido por seus versos irreverentes e batidas contagiantes; a vibrante Xuxu a Perigosa, que vem conquistando espaço com seu estilo próprio e presença de palco; e o irreverente Jhefinho de Aldeia, artista da região com forte engajamento nas redes sociais.

Também participam do evento DJ Coringa, que comanda os beats da festa; o coletivo de performance urbana Swingd, com passinhos coreografados e estética de rua; além das Cias Dance, grupos formados por jovens de Paudalho e cidades vizinhas, que vão mostrar coreografias autorais.

Um dos pontos altos do evento será o concurso de dança, que vai reunir grupos formados por jovens da comunidade e de bairros da região, com apresentações de até 8 minutos.

O objetivo é revelar talentos, estimular a criatividade e promover o acesso à arte como forma de valorização e oportunidade. A seleção dos grupos foi feita por meio de chamada pública nas redes sociais, dando espaço para novos nomes se apresentarem num palco aberto e democrático.

“A proposta é mostrar que aqui, na Mata Norte, a juventude periférica tem talento, tem força e merece ser vista. É sobre abrir espaço, gerar oportunidade e movimentar a cultura da nossa gente” afirma Lontra Pesadão, idealizador do projeto.

O “Brega Funk nas Comunidades" é realizado pela Gera Breguinha, com produção da Vagalume Cultural e assessoria de imprensa de Salatiel Cícero.

A iniciativa tem incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com apoio do Ministério da Cultura e do Governo de Pernambuco.



